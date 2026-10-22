Apuesta por talento

Plata sigue sumando talento de alto nivel para acompañar su acelerada expansión en América Latina. El banco digital nombró a Esteban Illades, proveniente de Uber, como su nuevo Director Global de Comunicaciones, una incorporación estratégica que refleja la apuesta por perfiles con experiencia en compañías tecnológicas globales. Con más de 4 millones de clientes en México, ingresos recurrentes anualizados superiores a mil millones de dólares y operaciones recién iniciadas en Colombia, Plata busca fortalecer su liderazgo y posicionarse como uno de los principales protagonistas de la transformación bancaria en la región.

El puerto también educa

La actividad portuaria no termina en los muelles. En Petacalco, Guerrero, Hutchison Ports LCT y LCMT, terminales que dirige Manuel García Gordillo, llevaron Dock School al Colegio de Bachilleres Plantel 35. Ahí se entregó mobiliario para mejorar el comedor escolar y plantaron 40 árboles de parota y caoba, con apoyo de Laguna Costera El Caimán AC. La jornada reunió a unas 150 personas entre alumnos, colaboradores y especialistas. La iniciativa, iniciada en 1992, plantea una cuestión de fondo: ¿qué reciben las comunidades que conviven con la actividad portuaria? La inversión social no se mide sólo por una fotografía. También cuenta que los estudiantes tengan un espacio digno para convivir y comer y que los árboles plantados hoy encuentren quién los cuide mañana.

Piedra Consultores logra certificación

Armando Piedra Balanzar, socio director de Piedra Consultores, recibió la Certificación en Bienestar Laboral de KARAN Consulting Group, integrando la primera edición del Listado de Empresas Líderes en Bienestar 2026.

El reconocimiento se sustenta en el Estudio de Bienestar Laboral de la consultora, bajo los parámetros de la NOM-035-STPS-2018. Para el directivo, la evaluación funciona como una herramienta para conocer el estado interno de la organización y garantizar el bienestar del equipo. La firma, que inició como despacho contable y fiscal, evolucionó a la consultoría integral corporativa. Actualmente acompaña a empresas e inversionistas desde su constitución en México y contratación de personal, hasta la ejecución de fusiones y adquisiciones.

Zimat aloja cumbre PROI

Esta semana en Ciudad de México tiene lugar PROI Americas Summit, con Zimat Consultores como anfitrión. El encuentro reúne a los CEO y directivos de las principales agencias independientes de comunicación en el continente, desde Canadá hasta Patagonia.

Los participantes analizaron el papel estratégico de Norteamérica como una gran plataforma de producción integrada, que representa cerca del 30% del PIB mundial, en donde la inteligencia artificial está acelerando la transformación del comercio regional, impulsando sectores como la electrónica y la infraestructura digital.

El rol de las agencias de comunicación se vuelve estratégico para los negocios frente a la volatilidad política y los cambios tecnológicos. Sergio Alcocer, invitado especial del encuentro, planteó una reflexión clave: “Las empresas buscan inteligencia, no información. Necesitan expertos que les ayuden a interpretar un contexto de incertidumbre”. Indicadores de riesgo reputación, análisis de narrativas políticas y entrenamiento para negociadores son algunos de los servicios que requieren las empresas para navegar con éxito un entorno de enormes oportunidades de negocio en una región que reúne a 500 millones de potenciales consumidores.

SoftBank impulsa negocios

El próximo 22 de octubre, la Ciudad de México alojará un foro sobre inteligencia artificial con la participación de Mihir Shukla, fundador y CEO de Automation Anywhere; Juan Franck, Managing Partner de SoftBank Latin America Fund, y Karla Berman.

Junto a actores del ecosistema tecnológico y de inversión como AWS, los ejecutivos debatirán cómo llevar la automatización más allá de su adopción inicial para convertirla en un motor de crecimiento, productividad y valor de negocio.

Las empresas en América Latina enfrentan el desafío de integrar estas tecnologías a sus operaciones, automatizar procesos de principio a fin y avanzar hacia modelos corporativos más inteligentes y autónomos. La capacidad de transformar la innovación en resultados concretos será un factor determinante para definir las oportunidades de inversión y elevar la competitividad empresarial en la región.