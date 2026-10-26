Premian a Punto Travel Center de OXXO

La Asociación Nacional de Tiendas de Conveniencia de Estados Unidos (NACS, por sus siglas en inglés) reconoció al Punto Travel Center de OXXO GAS en Majalca, Chihuahua, como la mejor tienda del sector en Latinoamérica. El galardón, entregado en Las Vegas, premia la integración de áreas de descanso, talleres mecánicos, alimentos y pensión nocturna en un mismo espacio diseñado para operadores de carga.

El complejo, que representa el primer centro de viaje (travel center) de OXXO agrupa diversas unidades de negocio de FEMSA y cuenta con la acreditación oficial de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) como paradero seguro, además de mantener vigilancia permanente de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Bajo la gestión de Jaime Longoria, líder de OXXO USA y de OXXO GAS FEMSA, el modelo combina servicios comerciales con resguardo institucional. Henry Armour, CEO Internacional de NACS, destacó que la empresa redefine la conveniencia en la región mediante la colaboración público-privada. La infraestructura fortalece las condiciones operativas en ruta, protege el patrimonio del autotransporte y asegura el movimiento logístico en las carreteras del país.

EMMI, energía que atrae inversiones

La disponibilidad de electricidad es un factor decisivo para el crecimiento industrial de México. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP), existen 82 parques industriales en desarrollo, que requerirán 2.8 GW adicionales de capacidad eléctrica hacia 2030.

El desafío es considerable. En julio de 2026, el Sistema Eléctrico Nacional registró una demanda máxima histórica de 54 mil 300 MW. Ante este escenario, EMMI, dirigida por Ángel Nicolás, impulsa soluciones de autoconsumo solar y almacenamiento mediante baterías (BESS), que permiten a las industrias reducir costos y asegurar la continuidad de sus operaciones. La compañía mexicana cumplió 12 años de operaciones este 24 de octubre, con más de 2 GW de capacidad construida, dos millones de paneles solares instalados y presencia en 21 estados de México y Guatemala.

Con participación en proyectos como la Central Fotovoltaica Puerto Peñasco y más de 3.5 millones de toneladas de CO₂ evitadas, EMMI se posiciona como un aliado estratégico para la industria en México y Latinoamérica ante la creciente demanda energética.

Trafalgar fortalece su posición

A poco más de dos meses de su presentación en el mercado mexicano, TRF Casa de Bolsa, integrante de Empresas Trafalgar, que dirige Carlos Septién Michel, dará a conocer que HR Ratings le otorgó una calificación de HR BBB+ con perspectiva estable de largo plazo y HR3 de corto plazo, que se suma a las evaluaciones favorables obtenidas desde su lanzamiento en agosto pasado.

Uno de los indicadores que respaldan esta evaluación es su índice de capitalización, que alcanzó 76 por ciento al segundo trimestre de 2026, prácticamente el doble del 38.3 por ciento registrado un año antes. HR Ratings también destacó su perfil de riesgo conservador y un portafolio de inversiones propias de mil 790 millones de pesos, colocado en su totalidad en instrumentos con respaldo gubernamental.

La relevancia estratégica está en la apuesta de Empresas Trafalgar por construir una plataforma de servicios financieros que, mediante TRF Casa de Bolsa y Trafalgar SFP, integre soluciones de inversión, liquidez y financiamiento para empresas, particularmente Pymes.