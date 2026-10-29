LYCRA regresa a México 

El grupo mexicano KIMEX, que dirige Amin Guindi, y The LYCRA Company, encabezada a nivel global por Hua Du, lanzaron Second Nature, una colección de telas fabricada en México con la tecnología LYCRA ADAPTIV, diseñada para ser inclusiva con todas las complexiones corporales.

Con esta alianza, KIMEX busca ampliar su oferta con soluciones de mayor valor agregado, mientras que LYCRA consolida una nueva etapa operativa en el país al posicionarse como habilitador estratégico de las marcas textiles locales. Como primer resultado, la nueva fibra ya fue incorporada en una colección desarrollada por la firma mexicana Partner by GymCo.

La apuesta también busca competir en calidad frente a las importaciones de origen chino y capitalizar el auge del mercado deportivo y la tendencia athleisure. De acuerdo con IMARC Group, la industria mexicana del vestido alcanzará un valor de 38.41 mil millones de dólares hacia 2034. Esto impulsará la demanda de spandex, cuyo mercado global sumará 9.8 millones para 2035, concentrando el 35 por ciento en Norteamérica, según datos de Straits y Market Research.

Schneider Electric abre campus

Para atender la creciente demanda de tecnología energética en Norteamérica, Schneider Electric inauguró su Campus Querétaro, un complejo desarrollado en varias etapas que representa una inversión cercana a los 3 mil 600 millones de pesos.

Las instalaciones elevarán la capacidad industrial de la firma para fabricar soluciones de distribución eléctrica, equipos de infraestructura crítica y proyectos especializados bajo pedido para México, Estados Unidos y Canadá. El complejo suma cerca de 115 mil metros cuadrados de área productiva distribuidos en tres plantas, dos de las cuales ya operan, y proyecta la generación de más de cuatro mil empleos directos y cerca de ocho mil puestos indirectos hacia finales de 2027.

Con esta apertura, la compañía alcanza 12 plantas de manufactura a nivel nacional, consolidando una presencia en el país que se remonta a 1945. Luis D’Acosta, presidente de Schneider Electric para México y Centroamérica, destacó que están preparados para impulsar la expansión de la industria, los centros de datos y la economía digital en la región. Por su parte, Kelly Becker, presidenta de Operaciones para Norteamérica, señaló que el ritmo acelerado de las construcciones industriales exige un socio tecnológico capaz de responder con velocidad y escala, capacidad que el nuevo campus aporta al mercado regional.

La empresa eligió Querétaro por su mano de obra cualificada, su infraestructura y su sólido ecosistema industrial.

La ceremonia inaugural contó con la presencia del gobernador de la entidad, Mauricio Kuri González, así como de directivos globales y regionales que reafirmaron el papel de México como centro estratégico en la red de suministro de la compañía.

Cuidados frenan movilidad social

En el marco del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) alertó que la falta de un Sistema Nacional de Cuidados articulado frena la movilidad social. De acuerdo con el think tank, el 73 por ciento de los cuidadores en los hogares de menores recursos permanece en los estratos económicos más bajos, frente al 64 por ciento de quienes no realizan estas labores.

Mónica Orozco, investigadora del CEEY, señaló que por cada hora destinada al trabajo remunerado, se requiere otra de labor doméstica al interior de las familias. Esta carga desigual reduce drásticamente las oportunidades educativas, laborales y de participación social de la población cuidadora.

Un estudio reciente del organismo y colectivas especializadas reveló que seis de cada 10 familias con dependientes con discapacidad gastan más de 5 mil pesos mensuales en insumos y terapias, mientras que una cuarta parte supera los 10 mil pesos. En contraste, los apoyos gubernamentales apenas cubren entre el 10 y el 20 por ciento de estos costos adicionales.

Para Gonzalo Hernández, director del Observatorio Social CEEY, el cuidado no debe ser responsabilidad exclusiva de los hogares, por lo que urgió a consolidar un esquema corresponsable entre Estado, mercado y comunidad como un pilar económico indispensable para México.