Melonn quintuplica capacidad

El operador logístico Melonn, liderado por Alejandro Celis, incorporará un centro de distribución de 20 mil metros cuadrados en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Con 18 mil posiciones de almacenamiento y 15 muelles de recibo, la empresa quintuplicará su capacidad operativa nacional para competir por contratos de mayor complejidad.

La expansión responde al fuerte dinamismo del mercado. Según CBRE, el sector logístico concentró el 66 por ciento de la superficie industrial comercializada en la zona metropolitana durante los primeros nueve meses del año.

Tras consolidarse en el comercio electrónico, Melonn busca escalar su modelo hacia grandes corporativos que requieren abastecer tiendas departamentales, mayoristas y plataformas digitales. Actualmente, la firma despacha a más de 280 destinatarios empresariales y proyecta que su nueva infraestructura le permitirá atraer operaciones más robustas hacia 2027.

ArcelorMittal cumple 50 años

ArcelorMittal México, dirigida por Víctor M. Cairo, conmemora 50 años de operaciones en Lázaro Cárdenas, Michoacán. El complejo siderúrgico mantiene su modernización con la nueva Planta de Laminación en Caliente, que alcanzó su primer millón de toneladas en 2023. Durante 2025, la operación minera extrajo 938 mil 220 toneladas de concentrado de mineral de hierro y la compañía impartió más de 690 mil horas de capacitación a su personal. La firma destinó 33.2 millones de pesos a inversión comunitaria el año pasado, respaldando sus 15 años como Empresa Socialmente Responsable. Tras cinco décadas, la acerera busca consolidar su eficiencia, talento y gestión ambiental.

Chinoin impulsa educación

Con 101 años en el mercado, Chinoin Productos Farmacéuticos mantiene su visión de expansión internacional. Para ampliar el acceso a sus terapias, la empresa mexicana lanzó GP Performance, una iniciativa de educación médica continua que acerca la actualización científica a más de 150 especialistas en el país.

Marco A. Verduzco Rodríguez, gerente Grouper Rx de Chinoin, destacó que la innovación de la compañía no solo radica en el desarrollo de soluciones terapéuticas, sino en la manera rigurosa y memorable de compartir el conocimiento con los profesionales de la salud.

Como parte de su estrategia corporativa, el laboratorio perfila a la unidad de negocios de gastroenterología como un área clave para su crecimiento. Para respaldar esta demanda, la firma opera actualmente dos plantas de producción ubicadas en Aguascalientes y Colombia, y mantiene presencia comercial en ocho países de Centro y Sudamérica.

Condor retoma ruta a Los Cabos

La aerolínea alemana Condor inició su tercera temporada de vuelos directos entre Fráncfort y Los Cabos, fortaleciendo la conectividad aérea del destino sudcaliforniano con el continente europeo. El primer vuelo de esta etapa, operado con un equipo Airbus A330-900neo, despegó el 2 de noviembre y registró una ocupación del 92 por ciento. La ruta, que mantendrá dos frecuencias semanales hasta finales de marzo de 2027, muestra una evolución operativa sostenida. Al cierre de la primera quincena de octubre, las reservaciones para la temporada de invierno 2026-2027 reportaron un incremento del 37.5 por ciento en comparación con el mismo periodo del año previo. Actualmente, Condor ofrece la única conexión aérea directa entre Europa y Los Cabos. Alemania se mantiene como el principal mercado emisor de esta ruta con una participación superior al 60 por ciento, seguido de Austria con el 9 por ciento y Países Bajos con el 6 por ciento. Rodrigo Esponda, director general del FITURCA, destacó que estos resultados validan la estrategia para consolidar la presencia del destino turístico entre los viajeros europeos.

CCE asiste a cumbre en Madrid

José Medina Mora, presidente del CCE, participa en el XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano en Madrid, acompañado por una delegación de Coparmex. En el foro, el sector privado regional dialoga sobre la innovación como motor de competitividad.

México llega a este espacio con ventajas estratégicas: es la decimosegunda economía mundial, según el FMI; cuenta con 14 tratados de libre comercio con 52 países, y posee una sólida base manufacturera integrada a las cadenas de valor globales.

La participación del directivo subraya que la colaboración público-privada es esencial. El mensaje central apunta a vincular empresas, universidades, gobiernos y financiamiento para conectar los ecosistemas de innovación y preparar a la región ante los retos del futuro.