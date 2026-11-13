Mexicanos compran más casas en EU

La adquisición de vivienda en Estados Unidos por parte de mexicanos creció 14 por ciento en el último año, sumando 9 mil 400 propiedades con un valor total de 5 mil millones de dólares, impulsados por la emisión de visas EB-5, reveló BAI Capital. Con este volumen, México se consolidó como el segundo mayor comprador extranjero de inmuebles en ese país, sólo detrás de Canadá.

“Mientras la estadística en adquisición de vivienda en Estados Unidos cayó año contra año, coincidentemente un 14 por ciento, las compras de mexicanos aumentaron (14 por ciento), explicado por los procesos migratorios, en particular para el sector de visas de residencia EB-5, que tan solo en el año pasado se sometieron 153 aplicaciones de familias”, explicó Juan Carlos Eguiarte, Country Manager de BAI Capital en México.

El especialista advirtió que, si bien las familias y directivos cruzan fronteras acompañando su patrimonio, aún tienen el reto de implementar esquemas estructurales a largo plazo para mitigar riesgos cambiarios, de inflación, liquidez y sucesión.

“La presencia internacional de una empresa empieza a influir en las decisiones de sus directivos, dueños y familia. Esto implica que sus funciones directivas y operativas requieran viajes frecuentes, detonando decisiones de movilidad”, explicó Eguiarte.

ExxonMobil lanza Inteligencia de Activos

En el marco del Congreso Minero en Hermosillo, Sonora, ExxonMobil presentó su nueva solución “Inteligencia de Activos”. Esta herramienta, desarrollada en colaboración con Poseidon Systems, está orientada al monitoreo en tiempo real de equipos industriales críticos.

La plataforma combina sensores en línea con analítica avanzada para vigilar variables como la condición del lubricante, el desgaste metálico y las vibraciones. Los datos de operación se convierten en tableros y alertas automatizadas que permiten al sector minero identificar anomalías de forma oportuna y avanzar hacia una planeación de mantenimiento predictivo.

Esta iniciativa se integra a la oferta de Mobil Expert Support y complementa otras soluciones de la compañía, como Mobil Lubricant Analysis. Con esta incorporación, la firma consolida un ecosistema que reúne soporte técnico, monitoreo y experiencia en lubricación para maximizar la confiabilidad y disponibilidad operativa de sus clientes.

DiDi contribuye con 34 mdp al Edomex

Al cierre del año, se estima que DiDi contribuirá con 34 millones de pesos al gravamen Aportación de Movilidad Sustentable del 1.5 por ciento en Estado de México, el cual recauda los ingresos de las empresas prestadoras de servicios electrónicos, derivados de transporte privado de personas. Dicha cantidad se suma a los 26 millones de pesos gravados en el 2025.

Se trata de una contribución obligatoria para las plataformas digitales de transporte y entrega, destinada a financiar proyectos estatales de movilidad, infraestructura y seguridad vial en el Estado de México.

DiDi calcula que su impacto económico en el Estado de México alcanzó los 81 mil millones de pesos en la entidad entre el 2023 y el 2024.

“La actividad de DiDi generó un impacto económico estimado superior a 81 mil millones de pesos durante la gestión del actual gobierno, considerando efectos directos e indirectos, derivados de plataformas como DiDi Movilidad y DiDi Food”, explicó el director senior de Relaciones Gubernamentales y Política Pública de DiDi para América Latina, Vicente Roqueñí López.

Agregó que los ingresos de los restaurantes vinculados con la aplicación en el Estado de México aumentaron 69 por ciento entre el 2023 y el 2025 generando un impacto de 21 mil millones de pesos.

Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de México, Laura González Hernández, adelantó que el gobierno local en conjunto con la compañía buscarán fortalecer los esquemas de seguridad social, incrementar los incentivos fiscales y administrativos relacionados con la movilidad.

“Actualmente existen en el Estado de México 110 mil familias vinculadas con la actividad de la plataforma, entre emprendedores, restauranteros y conductores. Tan solo por poner algunos ejemplos, tenemos los municipios con el mayor número de solicitudes como Atlacomulco, Ecatepec, Cuautitlán Izcalli, Texcoco, Zaragoza y Toluca”, señaló González Hernández.