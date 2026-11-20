Organización Soriana, dirigida por Ricardo Martín Bringas, refuerza su expansión en Nuevo León con la apertura de Soriana Híper Cumbres San Agustín, al poniente del área metropolitana de Monterrey. El proyecto, de más de 7 mil metros cuadrados comerciales, representó una inversión superior a los 443 millones de pesos y generó 300 empleos directos.

La nueva tienda integra áreas especializadas, oferta gastronómica, una electrolinera de carga ultrarrápida y paneles solares que evitarán emitir 574 toneladas de CO₂ al año. Con esta unidad, la cadena alcanza 84 autoservicios y cinco clubes City Club en 16 municipios de la entidad.

‘Dermocratización’ en anaqueles

Farline llegó a México para captar un mercado dermocosmético de 52 mil millones de pesos y con crecimiento anual del 20 por ciento, impulsado por más del 80 por ciento de la población mexicana que ya cuida su piel.

La firma española tiene presencia en 24 países de regiones como Medio Oriente, África, Europa y Latinoamérica; busca equipar a más de 30 mil farmacias independientes con fórmulas de laboratorio. Tiene más de 30 años de presencia mundial.

Linda Patricia Rodríguez Pineda, subdirectora Comercial de Farline México, junto a Alfonso Domenzain Cárdenas, responsable de la alianza Nadro-Farline, detallaron que posicionarán este portafolio a precio accesible en el canal que concentra el 65 por ciento del consumo, primero en el centro del país y esperan estar en todo el país para finales de 2027.

Su modelo de negocio busca derribar la brecha de precio y acceso que condicionaba el cuidado avanzado de la piel. Al desplazar estas soluciones fuera de consultorios privados y espacios exclusivos, el bienestar dermatológico se transforma en una categoría de consumo masivo, accesible e informada.

NSF refuerza presencia

La organización global de salud pública NSF, referente internacional en pruebas y certificación de agua, amplía su presencia operativa en México para fortalecer la calidad del recurso, optimizar el desempeño de la infraestructura hídrica y asegurar el cumplimiento regulatorio.

Mediante estándares científicos y auditorías técnicas, la firma ofrece respaldo verificable desde la fuente hasta el grifo. Su soporte abarca la evaluación de químicos para tratamiento, sistemas de filtración y tuberías plásticas, garantizando la confiabilidad de las redes.

Como parte de su estrategia institucional, NSF se incorporó como nuevo miembro de la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento (ANEAS). Además, participará en la Convención y Expo ANEAS 2026 en Querétaro, donde vinculará a operadores y fabricantes con estándares internacionales para elevar la eficiencia y la salud pública en el país.

Tork lleva higiene a empresas

Tork, la marca de higiene profesional de Essity, ya tiene listo su argumento comercial para 2027, y apunta directo al flujo de caja. Tras presentar en la Ciudad de México su primera Guía de Higiene Inclusiva para Baños Públicos —firmada junto a seis organizaciones de discapacidad, accesibilidad y diseño—, la firma advierte que el 52 por ciento de los usuarios toma medidas tras una mala experiencia sanitaria: 28 por ciento reduce su estancia y 23 por ciento limita su consumo, impacto crítico en restaurantes, donde al 73 por ciento le pesa para volver.

El golpe también alcanza a los corporativos que buscan llenar pisos: 25 por ciento de los oficinistas pasa menos tiempo en su centro de trabajo y 15 por ciento eleva su home office por malas condiciones en los sanitarios. Además, el 38 por ciento del personal de limpieza ha renunciado por desgaste operativo ante la falta de respaldo patronal.

Con un mercado potencial en México de 9.5 millones de personas con discapacidad, 17.1 millones de adultos mayores y 32 millones de cuidadores según el INEGI, la apuesta estratégica de Tork radica en que siete de los diez criterios de su guía se resuelven sin obra mayor, mediante insumos, protocolos y capacitación.

Presentan Klu Retail

Para resolver la fragmentación financiera de los negocios en México, Grupo Klu, liderado por Alberto Djemal, lanzó Klu Retail. Esta plataforma modular integra en un solo ecosistema la aceptación de pagos (terminales, links y WhatsApp), una cuenta empresarial y tarjetas corporativas para dispersar bonos o presupuestos.

La apuesta busca atender al 99 por ciento de las unidades económicas del país , las Pymes, que generan 72 por ciento del empleo, según la Secretaría de Economía de Marcelo Ebrard, eliminando barreras de acceso a servicios financieros especializados para que cada empresa pague solo por las herramientas que requiere.