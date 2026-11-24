Aunque el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 contempla un alza de 11.3 por ciento anual para el sector salud, el ajuste resulta insuficiente para cerrar las brechas acumuladas y atender la creciente demanda del país, reveló a Soy Paciente, Judith Senyacen Méndez, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Según su análisis, el gasto público en salud alcanzará apenas 2.9 por ciento del PIB, ligeramente arriba del 2.7 a 2.8 por ciento previo, pero muy lejos del 6 por ciento mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud.

La experta reveló que las limitaciones del sistema público ya presionan las finanzas familiares, pues en términos reales el gasto de bolsillo de los hogares en salud creció 40 por ciento entre 2018 y 2024.

A ello se suma la disparidad en la asignación de recursos: mientras el IMSS cuenta con más de 600 mil millones de pesos aprobados, otros organismos vinculados al esquema de intercambio de servicios apenas suman unos 3 mil 500 millones.

El reto operativo es mayúsculo: en 2024 el IMSS atendió a 13 millones de personas de un universo de 38 millones con necesidades médicas —entre más de 53 millones de derechohabientes—, y se proyecta incorporar a entre 30 y 40 millones de usuarios adicionales al esquema.

Desafían el retiro

Dos de cada tres personas de 50 años y más en México desean seguir trabajando o emprender un negocio, desafiando el modelo tradicional del retiro, de acuerdo con el reporte “¿Qué quieres ser cuando seas grande?”, una iniciativa de escucha ciudadana impulsada por la plataforma Soy+ para visibilizar los proyectos productivos de esta población.

Según estimaciones de la OCDE, una mayor participación laboral de los adultos mayores, combinada con la reducción de la brecha de género en el empleo, podría elevar el crecimiento anual del PIB por habitante del país de 0.05 a 0.41 por ciento hacia el año 2060.

Para Alberto Saracho, cofundador de Soy+, impulsar una nueva visión de la longevidad exige reconocer que la capacidad de aportar valor no caduca con la edad. El desafío para el sector privado será traducir este potencial en esquemas reales de contratación y capacitación, integrando experiencia en sus equipos y diseñando productos para un segmento que mantiene un rol activo en el ingreso familiar y las decisiones de consumo.

HYCSA entra a Ecuador

Grupo HYCSA, encabezado por Ramón Casanova, sumó a Ecuador como su sexto mercado latinoamericano tras recibir la adjudicación oficial de un contrato por 162.9 millones de dólares para el diseño, construcción y mantenimiento del tramo Bellavista-Zumba-La Balsa, parte del Eje Vial No. 4.

Impulsada por el Ministerio de Infraestructura y Transporte ecuatoriano, la obra mejorará la conectividad al sur del país y agilizará el intercambio comercial con Perú. Con casi 30 años de trayectoria, la constructora mexicana amplía así una huella regional que ya incluye Panamá, Paraguay, Bolivia, Colombia y El Salvador.

Economía circular

El reciclaje de empaques flexibles, así como la Ley General de Economía Circular serán parte de la agenda del quinto Congreso de Transformadores de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), que preside Benjamín del Arco. Programado para el 25 de noviembre, aquí se darán cita Eduardo García, socio de Sostenibilidad y Cambio Climático en Deloitte S-LATAM; Adrián Velasco, director de Empaques Flexibles de ECOCE; Germán Ruiz, director general de Fomento y Desempeño Urbano Ambiental Sostenible de la Semarnat; Daniel Beltrán, cofundador y director comercial de México Recicla; Daly Pérez, de la Comisión de Sustentabilidad de ConMéxico; Eduardo González, consultor en Economía Circular de NaturaSynk, y Aubin Ramos, director de Acopio México en Grupo AIEn, entre otros.

La industria que produce gran variedad de productos, también impulsa la colaboración con instituciones de gobierno y academia para favorecer el crecimiento sostenible del sector.

Capitaria se pone agresiva

Capitaria, la plataforma de inversión con fuerte presencia en el Cono Sur, puso a México en el centro de su estrategia para 2026. De acuerdo con José Tomás Riveros, su country manager, la firma desplegará planes agresivos en el mercado local que incluyen triplicar sus ventas este año y duplicar su equipo comercial para lograrlo.

A nivel regional, la compañía proyecta superar el billón de dólares diarios en volumen de operaciones en Latinoamérica, escalando desde los 600 millones de dólares que mueven actualmente. Para diferenciarse, integran Inteligencia Artificial en el núcleo de su operación, con el fin de anticipar escenarios de mercado y personalizar en tiempo real el acompañamiento al inversionista retail.