Desabasto de gasolina en México: ¿En qué estados se reportan problemas de suministro?

En distintos puntos del país, empresarios del sector gasolinero ya comenzaron a advertir sobre el desabasto de gasolina, en un contexto marcado por presiones en los costos internacionales de los combustibles, ajustes en el mercado interno y topes a la gasolina Magna y el diésel que se han vuelto insostenibles.

De acuerdo con la columna “Desabasto de gasolinas, segunda llamada”, del periodista Atzayaelh Torres, publicada en El Financiero, en las últimas semanas se han registrado problemas de abasto en al menos 11 entidades del país, con niveles distintos de severidad y duración en cada región.

Estados con desabasto de combustible y fallas en almacenamiento

Entre los estados con afectaciones confirmadas o reportes de escasez destacan Aguascalientes y Zacatecas, donde se ha documentado desabasto de gasolina Magna y Premium, lo que ha encendido alertas entre consumidores y estaciones de servicio.

En el norte del país, Chihuahua y Ciudad Juárez figuran entre las zonas con reportes de complicaciones en la distribución, mientras que en Nuevo León, particularmente en municipios como Cadereyta y Santa Catarina, también se han registrado interrupciones en el suministro.

En la región centro-norte, Querétaro y Tula también han presentado afectaciones, mientras que en el Valle de México tiene menos de tres días de almacenamiento, cuando la ley exige cinco. En el Estado de México, municipios como Toluca han reportado escasez de combustible, al igual que la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México.

De acuerdo con Torres, el sistema comenzó a mostrar fallas primero en las terminales de almacenamiento y recordó que en marzo pasado Pemex registró 25 interrupciones en sus instalaciones, cifra que aumentó a 34 en abril.

Como respuesta, se han aplicado medidas temporales para cubrir la demanda, como el traslado de diésel de Zapopan a Lagos de Moreno, de combustibles de El Castillo a Manzanillo, y de diésel de Saltillo a Monclova. Mientras tanto, en Reynosa los niveles de almacenamiento se encuentran en cero.

Factores detrás del desabasto de gasolina en México

Según Atzayaelh Torres, uno de los factores detrás de estas presiones es la combinación de precios internos controlados y el aumento en los costos internacionales de importación por la crisis en Medio Oriente, lo que ha reducido los márgenes operativos de los distribuidores.

Asimismo, señala que México depende en gran medida de las importaciones de combustibles, lo que vuelve más vulnerable el sistema de suministro ante variaciones en el mercado global y en la logística de transporte.

A ello se suma, según empresarios del sector, una caída en los niveles de inventarios en terminales de almacenamiento y ajustes operativos de Pemex, que han obligado a redistribuir cargas y, en algunos casos, a retrasar entregas.

“Los números explican lo que se evita explicar por parte del gobierno. La Magna lleva un año topada en 24 pesos por litro, sin decreto que lo respalde; el diésel, fijado en 27, por un pacto “voluntario” cuyos efectos no se han podido medir.“, destaca el columnista.