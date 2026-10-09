EU dice que exportó 600 mil barriles de crudo a México; Pemex no tiene ‘ni idea’ dónde están

La última vez que EU exportó petróleo crudo a México fue en 2018, según datos oficiales.

Estados Unidos exportó 597 mil 27 barriles de petróleo crudo a México con un valor comercial de 69.67 millones de dólares durante junio de 2026, de acuerdo con registros de la Oficina del Censo de Estados Unidos.

No obstante, El Financiero consultó a Petróleos Mexicanos (Pemex) sobre el tema, pero contestó que en lo que va del año, no ha realizado importaciones de petróleo crudo.

“Asimismo, a la fecha no se tiene registro de un permiso vigente para llevar a cabo este tipo de operaciones”, detalló la petrolera.

La Secretaría de Energía también fue consultada, pero no respondió a la solicitud de información. Sin embargo, se pudo corroborar que hasta el momento, la dependencia no ha dado permisos de importación de petróleo crudo a empresas privadas ni a Pemex.

¿Qué sabemos del petróleo que EU exportó a México?

La información de la Oficina del Censo señala que el cargamento fue registrado a través del distrito aduanero de Nueva Orleans, Luisiana, y correspondió a petróleo crudo clasificado con una gravedad de 25 grados API o superior.

El volumen exportado a México durante junio equivale a un promedio de 19 mil 901 barriles diarios, aunque los registros comerciales consultados no permiten identificar a la empresa mexicana que adquirió el hidrocarburo ni el destino final del cargamento.

En mayo se reportó la importación de 980 barriles de crudo de EU con un valor de 41.4 mil dólares, aunque su origen fue registrado desde Laredo, Texas.

Esta es la primera vez en los últimos ocho años que la Oficina del Censo reportó exportaciones de petróleo crudo a México. Los últimos registros datan de octubre y noviembre de 2018, cuando el país importó un promedio de 11 y 23 mil barriles diarios, respectivamente.

México es tradicionalmente un país exportador de petróleo crudo, principalmente hacia Estados Unidos, mientras que sus importaciones de hidrocarburos se concentran en productos refinados, como gasolinas, diésel y gas licuado de petróleo.

La importación de petróleo crudo estadounidense sería una decisión técnicamente razonable, debido a que las refinerías de Pemex requieren procesar mezclas de hidrocarburos con características específicas para mejorar su eficiencia operativa, explicó Fluvio Ruiz Alarcón, especialista del sector energético.

Explicó que la importación de crudo es una práctica habitual en la industria petrolera internacional, ya que permite alimentar las refinerías con mezclas más cercanas a las características para las cuales fueron diseñadas y, de esta manera, incrementar la producción de combustibles de mayor valor comercial, como gasolinas y diésel.

Sin embargo, el especialista agregó que históricamente han existido resistencias políticas a reconocer la necesidad de importar petróleo crudo.

Ruiz Alarcón recordó que incluso la refinería de Deer Park, propiedad de Pemex en Texas, utiliza una mezcla de crudos de diferentes procedencias. Procesa alrededor de 70 mil barriles diarios de crudo Maya, de un total de 340 mil barriles, mientras que el resto de su alimentación proviene de otros tipos de petróleo.

El experto destacó que una adecuada selección de crudos permitiría elevar el rendimiento de las refinerías mexicanas. “Si las siete refinerías del país operaran conforme a sus parámetros de diseño, seríamos superavitarios en diésel”.