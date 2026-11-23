¡Todo listo para que ruede el balón! Tras la conclusión de la Jornada 17 de la Liga MX, quedaron definidos los cruces, sedes y horarios para los cuartos de final del Apertura 2026.

En la última jornada, Chivas venció a Cruz Azul en el Estadio Akron y quedó como superlíder de la competencia; La Máquina es sublíder y América tercero tras caer en el ‘Volcán’ ante Tigres, que ya estaban eliminados.

Monterrey, León y Pachuca se metieron ‘por la puerta de atrás’ a la fiesta garnde del futbol mexicano, dejando a Tijuana, Santos, Pumas y Querétaro fuera de la contienda.

¿Cómo queda la Liguilla del Apertura 2026? Cruces de cuartos de final

Tras finalizar como líder, Chivas juega ante Pachuca, el peor clasificado a la postemporada de este torneo; Cruz Azul queda emparejado con el León y América choca ante Rayados de Monterrey. En el duelo ‘más parejo’, al menos en lo numérico, Atlas y Toluca disputan un boleto a semifinales.

Así queda la Liguilla del Apertura 2026:

Chivas vs. Pachuca

Cruz Azul vs. León

América vs. Monterrey

Atlas vs. Toluca

Horarios para la Liguilla del Apertura 2026 en Liga MX: Cuándo se juegan los cuartos de final

Al quedar mejor clasificados, el Rebaño, La Máquina, las Águilas y los Zorros reciben como locales los encuentros de vuelta no solo con la ventaja de la localía, sino también de avanzar a semifinales en caso de empate global por el criterio de mejor posición en la tabla general.

Así quedan los horarios para la Liguilla del futbol mexicano:

Partidos de ida

Partidos de vuelta

Horarios del centro de México.

Chivas vs. Pachuca: El Rebaño va por su deuda pendiente con la afición

Tras las 5 bajas para la Liguilla que sufrió Chivas el torneo pasado por la concentración para el Mundial 2026, el equipo de Gabriel Milito está de vuelta y más fuerte que nunca: son superlíderes y figuran entre los máximos candidatos al título.

El Rebaño tiene como primera prueba en Liguilla a los Tuzos del Pachuca, quienes vienen de menos a más de la mano de Benjamín Mora y con la prominente figura de Salomón Rondón, campeón de goleo del torneo, como su principal carta de presentación.

Cruz Azul vs. León: La Máquina defiende su corona

El actual campeón de Liga MX Cruz Azul se planta en la Liguilla como sublíder de la competencia. El equipo de Joel Huiqui llega con prácticamente el mismo equipo que se coronó en el Clausura 2026 y ha demostrado un buen funcionamiento pese a la derrota en la última fecha.

Su primer sinodal es el León de Javier Gandolfi, un equipo inestable en lo deportivo pero que logró levantarse con el resultado que necesitaba ante Santos Laguna para arrebatarle el boleto a la Liguilla.

América vs. Monterrey: Águilas y Rayados se cruzan de nuevo en una Liguilla

Quizás la serie más atractiva en sí misma es en la que chocan las Águilas y los Rayados. Tras la salida de Jardine, América encontró en Guillermo Almada una planeación con buena proyección para sus jóvenes y ahora buscan semifinales con un equipo muy diferente al que logró el tricampeonato.

Enfrente no tienen un rival sencillo: aunque Monterrey no ha encontrado estabilidad de resultados con Matías Almeyda, cuenta con un gran arsenal de jugadores tanto en cancha como en la banca, dándole mucha variantes muy valiosas y que pueden ser determinantes para lograr los objetivos del ‘Pelado’.

Atlas vs. Toluca: Los ‘nuevos’ Zorros chocan contra los ‘viejos’ Diablos

En el choque más parejo en lo numérico y posicional, Atlas y Toluca se juegan uno de los boletos a semifinales. Los Zorros de Hernán Crespo se plantan como la gran sorpresa del torneo tras la adquisición del equipo por parte de José Miguel Bejos, cuya inversión ya se ve reflejada en lo deportivo.

Pero del otro lado está un viejo lobo de mar del futbol mexicano: los Diablos del ‘Turco’ Mohamed ya saben lo que es probar la gloria y quieren avanzar aún con la Copa Intercontinental en la mira.