Algunos equipos se juegan su boleto a la Liguilla en la última jornada (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock, Liga MX).

La fase regular del Apertura 2026 de Liga MX llega a la Jornada 17 con varios boletos a la Liguilla en juego, la pelea por el liderato entre tres populares equipos y el acomodo final de la ‘fiesta grande’ del futbol mexicano por definirse.

Cruz Azul, Club América y Chivas de Guadalajara llegan separados por apenas dos puntos. En la parte media de la tabla, hay hasta siete equipos que pelean por las últimas plazas.

Jornada 17 de la Liga MX: partidos, horarios y dónde ver EN VIVO

Los nueve encuentros de la jornada final se disputan del viernes 20 al domingo 22 de noviembre. Estos son los horarios y canales de transmisión para seguir el cierre del Apertura 2026:

¿Cómo se jugaría la Liguilla de la Liga MX al momento?

Con la tabla después de 16 partidos, los cinco equipos que ya tienen su clasificación asegurada son Cruz Azul, América, Guadalajara, Toluca y Atlas. Si el torneo terminara ahora, los enfrentamientos de cuartos de final serían:

Cruz Azul (1) vs. León (8)

América (2) vs. Monterrey (7)

Guadalajara (3) vs. Santos (6)

Toluca (4) vs. Atlas (5)

El orden y los enfrentamientos pueden cambiar radicalmente en la Jornada 17, pues todos los equipos involucrados pueden cambiar su posición en la tabla.

Así queda la pelea por el liderato de la Liga MX y los equipos ‘amarrados’

Cruz Azul depende de sí mismo: si vence a Chivas, asegura el primer puesto. América necesita ganar a Tigres y que La Máquina empate o pierda. Guadalajara también puede aspirar a la cima, pero requiere derrotar al líder actual y que América no consiga la victoria.

Toluca, cuarto con 27 puntos, busca conservar su posición y la ventaja de cerrar en casa. Atlas, quinto con las mismas unidades, trata de mejorar su lugar cuando visite a un FC Juárez que viene de un torneo para el olvido.

¿Qué necesita cada equipo para clasificar a la Liguilla?

Este es el panorama para los equipos que, matemáticamente, tienen posibilidades de acceder a la ‘fiesta grande’ del futbol mexicano: