La fase regular del Apertura 2026 de Liga MX llega a la Jornada 17 con varios boletos a la Liguilla en juego, la pelea por el liderato entre tres populares equipos y el acomodo final de la ‘fiesta grande’ del futbol mexicano por definirse.
Cruz Azul, Club América y Chivas de Guadalajara llegan separados por apenas dos puntos. En la parte media de la tabla, hay hasta siete equipos que pelean por las últimas plazas.
Jornada 17 de la Liga MX: partidos, horarios y dónde ver EN VIVO
Los nueve encuentros de la jornada final se disputan del viernes 20 al domingo 22 de noviembre. Estos son los horarios y canales de transmisión para seguir el cierre del Apertura 2026:
¿Cómo se jugaría la Liguilla de la Liga MX al momento?
Con la tabla después de 16 partidos, los cinco equipos que ya tienen su clasificación asegurada son Cruz Azul, América, Guadalajara, Toluca y Atlas. Si el torneo terminara ahora, los enfrentamientos de cuartos de final serían:
- Cruz Azul (1) vs. León (8)
- América (2) vs. Monterrey (7)
- Guadalajara (3) vs. Santos (6)
- Toluca (4) vs. Atlas (5)
El orden y los enfrentamientos pueden cambiar radicalmente en la Jornada 17, pues todos los equipos involucrados pueden cambiar su posición en la tabla.
Así queda la pelea por el liderato de la Liga MX y los equipos ‘amarrados’
Cruz Azul depende de sí mismo: si vence a Chivas, asegura el primer puesto. América necesita ganar a Tigres y que La Máquina empate o pierda. Guadalajara también puede aspirar a la cima, pero requiere derrotar al líder actual y que América no consiga la victoria.
Toluca, cuarto con 27 puntos, busca conservar su posición y la ventaja de cerrar en casa. Atlas, quinto con las mismas unidades, trata de mejorar su lugar cuando visite a un FC Juárez que viene de un torneo para el olvido.
¿Qué necesita cada equipo para clasificar a la Liguilla?
Este es el panorama para los equipos que, matemáticamente, tienen posibilidades de acceder a la ‘fiesta grande’ del futbol mexicano:
- Santos Laguna (25 puntos): asegura su boleto con una victoria o un empate ante León. Si pierde, queda expuesto a que Monterrey, Pachuca y Tijuana aprovechen sus respectivos partidos para superarlo en la clasificación.
- Monterrey (24 puntos): necesita vencer a Pumas para asegurar su lugar. Un empate lo obliga a estar pendiente de León, Pachuca y Tijuana; una derrota también puede complicar su posición, pues los universitarios sumarían unidades en el enfrentamiento directo.
- León (23 puntos): clasifica si derrota a Santos. Si empata o pierde, necesita que Pachuca y Tijuana no ganen, además de que Pumas no lo supere en diferencia de goles.
- Pachuca (22 puntos): está obligado a vencer a Toluca. También necesita que los resultados de los equipos que pelean los últimos lugares de clasificación le favorezcan; su diferencia de goles, actualmente de +9, puede ser determinante para mejorar su posición.
- Tijuana (22 puntos): requiere derrotar a Atlante y esperar tropiezos de los equipos que lo anteceden. Un empate reduce considerablemente sus posibilidades y una derrota lo elimina.
- Pumas (21 puntos): necesita vencer a Monterrey y que se combinen derrotas de León, Pachuca y Tijuana.
- Querétaro (20 puntos): necesita de un milagro, pues debe vencer a Necaxa, esperar triunfos de Santos y Monterrey, derrotas de Pachuca y Tijuana y mejorar lo más posible su diferencia de goles frente a León. Para conseguirlo necesita una goleada y que los Esmeraldas también pierdan por amplio margen.