Víctor ‘Paletas’ Álvarez, hermano del boxeador Saúl ‘Canelo’ Álvarez, fue acusado en 2012 como presunto responsable del homicidio de Enrique Gama Partida, un joven de 19 años que murió tras recibir un disparo en Juanacatlán, Jalisco.

Recientemente, el hermano del campeón mexicano apareció en una fotografía junto a personas relacionadas con Rafael ‘N’, alias ‘El R2’. Sobre la imagen, explicó que no tenía mayor importancia, pues frecuentemente se toma fotografías con personas que no conoce.

“Me pidieron una foto, uno de ellos estaba cumpliendo años y me dijo que si me podía tomar una foto con ellos”, expresó sobre el tema.

¿De qué acusaron a Víctor ‘Paletas’ Álvarez?

El homicidio de Enrique Gama Partida ocurrió la noche del 10 de noviembre de 2012 en el municipio de Juanacatlán, Jalisco. De acuerdo con el diario tapatío El Informador, el joven se encontraba con su hermano y un primo cuando tuvo un altercado con Víctor Álvarez y otros hombres en una zona conocida como El Malecón.

Los familiares relataron que, después de la discusión, ‘Paletas’ y sus acompañantes se retiraron en una camioneta Dodge Ram gris. Posteriormente, regresaron y chocaron contra una Ford Explorer en la que se encontraba Gama Partida.

De acuerdo con esa versión, Víctor Álvarez presuntamente descendió de la camioneta y disparó contra el joven. Los familiares también señalaron que el hermano y el primo de la víctima fueron golpeados y amenazados para que no denunciaran lo ocurrido ante las autoridades.

La entonces Procuraduría General de Justicia de Jalisco (PGJE) confirmó que investigaba el homicidio y que solicitaba peritajes y testimonios para identificar a los responsables. En ese momento, el procurador Tomás Coronado Olmos informó que no había personas detenidas.

¿Qué pasó con la investigación del homicidio de Enrique Gama Partida?

El 23 de noviembre de 2012, El Informador reportó que Víctor Álvarez y Abraham Santillana, conocido como ‘El Ña’, tenían una orden de presentación para comparecer ante el Ministerio Público. La autoridad aclaró que todavía no eran considerados formalmente presuntos responsables del homicidio y que una posible detención dependería de las pruebas y declaraciones que reuniera el fiscal.

En febrero de 2013, la familia de Enrique Gama Partida denunció que ambos hombres no habían sido localizados. El padre del joven explicó que acudía varias veces por semana a las oficinas ministeriales para conocer los avances de la investigación y cuestionó que la averiguación previa hubiera sido trasladada de Juanacatlán a Tlajomulco de Zúñiga.

Los familiares también presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) por la falta de avances en el expediente.

¿Qué pasó con la acusación contra ‘Paletas’ Álvarez?

La CEDHJ publicó el 24 de marzo de 2015 la Recomendación 11/2015, correspondiente a la queja 7796/2014/I, en la que documentó irregularidades durante la integración de la investigación.

El organismo revisó las actuaciones del Juzgado Penal de Chapala y encontró que el juez había negado las órdenes de aprehensión solicitadas contra dos personas señaladas por el homicidio. La razón fue que no se acreditó su probable responsabilidad penal y que existían contradicciones en los testimonios.

Entre los argumentos judiciales destacó que los testigos utilizaron expresiones prácticamente idénticas en sus declaraciones, lo que generó sospechas sobre un posible aleccionamiento.

La Comisión concluyó que los agentes del Ministerio Público Gustavo Collazo Garza e Israel Vargas Pérez incurrieron en omisiones que vulneraron los derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica del padre de la víctima.

El documento señala que la averiguación previa pasó por distintas agencias ministeriales de Jalisco y que las autoridades no realizaron con suficiente diligencia las acciones necesarias para localizar a los señalados y fortalecer las pruebas.

De acuerdo con información publicada por La Jornada en 2021, la entonces Procuraduría de Justicia de Jalisco nunca detuvo a ‘Paletas’ como presunto responsable del homicidio.

Esto dice Víctor Álvarez sobre las acusaciones de homicidio

En 2023, ‘Paletas’ Álvarez habló sobre el caso en el podcast Los Mafia. Aseguró que estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado, pero negó ser responsable del homicidio del joven. También afirmó que, a raíz de las acusaciones, tuvo que marcharse de Guadalajara.

“Me achacaban algo que yo ni siquiera. Estaba en el lugar pero no no lo hice (...). Fue un homicidio. Estaba presente, yo vi toda la acción. Choqué al vato en mi camioneta, me la chocó... fue un desmadre. Sí estuve yo pero no fui”, expresó.

Según contó, el caso adquirió mayor notoriedad porque es hermano de ‘Canelo’. Relató que todo ocurrió durante una borrachera y que, al despertar, uno de sus hermanos le habló para preguntarle qué había pasado. Entonces notó que sus tenis tenían sangre y que su camioneta estaba chocada.

“Yo me acuerdo bien perfectamente lo que pasó. Fue a un lado de mi camioneta el todo el desmadre. Tuve que esconder mi camioneta. En lo que me trajeron yo duré como unos tres meses escondido, sin ver a mi familia, ni nadie. Estaba en un hotel aislado, sin ver a nadie”, expresó.

Según relató, tenía la intención de presentarse ante las autoridades para aclarar lo ocurrido, pero su familia prefirió mantenerlo al margen de la situación; incluso, pasó Navidad solo. Después de lo sucedido, dejó de beber durante cinco años. “Se aclaró todo y ya dije ‘a toda madre, ya’”, recordó.