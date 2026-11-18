La Fórmula 1 regresa al circuito callejero de Las Vegas para disputar la penúltima carrera de la temporada 2026. (Fotos: Shutterstock / Cadillac F1 Team)

¡It’s Seeeergioooo Checooooou Pérez! La Fórmula 1 vuelve a Las Vegas para una carrera nocturna con varios frentes abiertos: la pelea por el subcampeonato de pilotos, la batalla entre Red Bull y McLaren por el tercer lugar de constructores y un Oscar Piastri que tendrá que remar contra una penalización en la parrilla.

El circuito callejero de Las Vegas no es el favorito de pilotos como Max Verstappen, quien ha dicho que se siente como “un payaso” por todo el espectáculo que hay en torno al evento deportivo.

Cadillac corre en casa con Sergio ‘Checo’ Pérez al frente de su proyecto en desarrollo, en un circuito donde el mexicano ya conoce el festejo en el podio: en 2023 subió al tercer escalón con Red Bull.

La escudería estadounidense también tiene que tomar decisiones: ¿Valtteri Bottas se va o se queda en 2027?

Fechas y horarios del Gran Premio de Las Vegas 2026

El Gran Premio de Las Vegas 2026 es la antepenúltima oportunidad para sumar puntos antes del cierre de temporada y tiene actividad desde el jueves, con prácticas libres, hasta la carrera del sábado de F1ebre por la noche.

La carrera está programada a 50 vueltas y comienza a las 22:00. Estos son todos los horarios (tiempo del centro de México):

¿Dónde ver la F1 2026 en México?

El Gran Premio de Las Vegas 2026 en vivo puede seguirse en México a través de las señales de:

Sky Sports

TUDN

Izzi

F1 TV Pro

Valtteri Bottas (Cadillac) tiene su futuro en la escudería estadounidense bajo análisis, mientras el equipo evalúa su alineación de pilotos para la temporada 2027 de Fórmula 1. (Cadillac Formula 1 Team/Cadillac Formula 1 Team)

Así es el circuito del GP de Las Vegas

El circuito de Las Vegas atraviesa algunos de los puntos más reconocidos de la ciudad, como Caesars Palace, Bellagio y The Venetian. Su trazado callejero combina largas rectas y curvas, con velocidades promedio similares a las de Monza, conocida como el ‘Templo de la Velocidad’.

Estas son sus principales características:

Longitud: 6.201 kilómetros.

6.201 kilómetros. Curvas: 17.

17. Vueltas de carrera: 50.

50. Distancia total: 309.958 kilómetros.

309.958 kilómetros. Primera carrera en el actual circuito: 2023.

2023. Récord de vuelta: 1:33.365, de Max Verstappen en 2025.

La pista se ubica en el corazón de Las Vegas y tiene una recta de casi dos kilómetros sobre el Strip. La carrera nocturna también implica temperaturas más bajas, un factor que puede influir en el comportamiento de los neumáticos y el trabajo de los equipos durante el fin de semana.

La ciudad ya había recibido a la Fórmula 1 en 1981 y 1982, cuando se disputó el Gran Premio Caesars Palace.

¿Cómo va la pelea por el subcampeonato de F1 2026?

Aunque Kimi Antonelli ya se coronó campeón de pilotos y Mercedes aseguró el Mundial de constructores, todavía hay posiciones importantes por definir en la recta final de la temporada.

Lando Norris llega al Gran Premio de Las Vegas tras ganar en Brasil y busca mantener a McLaren en la pelea por el tercer puesto del campeonato de constructores. (AP Foto/Andre Penner) (Andre Penner/AP Photo/Andre Penner)

Max Verstappen ocupa el segundo lugar de la clasificación, pero George Russell, Lewis Hamilton, Charles Leclerc y Lando Norris todavía tienen posibilidades de pelear por esa posición. Entre el neerlandés y Norris hay 33 puntos de diferencia.

Así marcha el top 6 del campeonato de pilotos antes del GP de Las Vegas:

Verstappen llega a Las Vegas después de una racha de ocho podios consecutivos, incluidos tres triunfos. El piloto de Red Bull busca terminar entre los tres primeros del campeonato por octava temporada consecutiva, una marca que igualaría el récord de Lewis Hamilton.

Mundial de constructores de F1: La pelea por el tercer lugar

McLaren pelea con Red Bull por el tercer lugar del Mundial de constructores, una posición que busca asegurar para recibir una mayor recompensa económica y reinvertirla en el desarrollo del equipo. Actualmente, la escudería británica está 17 puntos detrás de Red Bull, con 129 unidades todavía disponibles en las últimas carreras.

Otro de los focos estará sobre Oscar Piastri. McLaren confirmó que el australiano utilizará un nuevo motor de combustión interna, cambio que excede su límite permitido de componentes y le provocará una penalización de 10 posiciones en la parrilla de salida. El equipo considera que el circuito ofrece oportunidades para recuperar lugares mediante adelantamientos.

La escudería también instalará un nuevo turbo para sus dos pilotos, además de mejoras aerodinámicas, incluido un nuevo piso. Estos cambios forman parte del trabajo para mejorar el rendimiento en las últimas carreras y obtener información para el desarrollo del monoplaza de 2027.