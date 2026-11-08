F1 EN VIVO HOY: ¿Dónde y a qué hora ver a ‘Checo’ en el GP de Brasil 2026?

Andrea Kimi Antonelli llega al Gran Premio de Brasil como el campeón de la temporada 2026 de la Fórmula 1. (Foto: Cadillac F1 Team/ Imagen generada con IA Gemini)

Luego de un inolvidable Gran Premio de México 2026, donde vimos coronarse a Andrea Kimi Antonelli como el campeón más joven de la Fórmula 1, la máxima categoría del automovilismo llega a Brasil.

El Autódromo José Carlos Pace, mejor conocido como Interlagos, recibe a los pilotos en un fin de semana especial para la afición local, pues tiene a dos representantes en la parrilla: Gabriel Bortoleto y Rafael Câmara, reemplazo de Esteban Ocon, tras su polémica salida de Haas.

Aunque Kimi Antonelli ya resolvió el mundial de pilotos, todavía quedan posiciones por definir: Max Verstappen, Lewis Hamilton, George Russell y Charles Leclerc mantienen la disputa por el subcampeonato, mientras Sergio ‘Checo’ Pérez busca avanzar con Cadillac en una temporada de desarrollo para la escudería debutante.

Gabriel Bortoleto y Rafael Câmara serán los dos representantes brasileños en la parrilla del Gran Premio de Brasil, una situación que no ocurría desde 2016. (Andre Penner/AP Photo/Andre Penner)

¿Dónde ver el Gran Premio de Brasil 2026 EN DIRECTO HOY?

El Gran Premio de Brasil 2026 de Fórmula 1 se disputa este domingo 8 de noviembre en el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos, en Sao Paulo. La carrera comienza a las 11:00 horas (tiempo central de México).

Los aficionados podrán seguir la transmisión del GP de Brasil EN VIVO a través de:

Sky Sports.

TUDN.

Izzi.

F1 TV Pro.

También puedes seguir todas las actualizaciones, minuto a minuto, en El Financiero Deportes.

La competencia contempla 71 vueltas a un trazado de 4,309 kilómetros, para completar una distancia total de 305,879 kilómetros. El récord de vuelta registrado en el circuito es de 1:10.540 minutos, establecido por Valtteri Bottas en 2018.

Parrilla de salida del GP de Brasil 2026

La clasificación del Gran Premio de Brasil comenzó bajo la lluvia en Interlagos, pero una bandera roja obligó a suspender la sesión durante más de una hora. Cuando los pilotos regresaron a la pista, las condiciones mejoraron y la Q1 pudo continuar.

El mexicano ‘Checo’ Pérez llegó a colocarse entre los diez primeros, pero perdió posiciones conforme sus rivales mejoraron sus tiempos y terminó en el puesto 21, sin avanzar a la Q2. La segunda ronda también tuvo una interrupción por un accidente de Rafael Câmara, quien perdió el control de su Haas y terminó contra uno de los muros.

En la Q3, Lando Norris y George Russell protagonizaron la pelea por la pole position. El británico de McLaren recuperó el primer puesto después de que Russell lo superara, pero la lluvia regresó cuando faltaban seis minutos para terminar y los pilotos tuvieron que volver a boxes. La sesión concluyó sin que pudieran mejorar sus registros. Norris se quedó con la pole.

Parrilla de salida del GP de Brasil 2026:

Lando Norris (McLaren) Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) Liam Lawson (Racing Bulls) Nico Hülkenberg (Audi) Isack Hadjar (Red Bull) Oliver Bearman (Haas) George Russell (Mercedes) Fernando Alonso (Aston Martin) Alexander Albon (Williams) Oscar Piastri (McLaren) Rafael Câmara (Haas) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Carlos Sainz (Williams) Charles Leclerc (Ferrari) Franco Colapinto (Alpine) Pierre Gasly (Alpine) Lance Stroll (Aston Martin) Valtteri Bottas (Cadillac) Gabriel Bortoleto (Audi) Lewis Hamilton (Ferrari) Max Verstappen (Red Bull) Sergio ‘Checo’ Pérez (Cadillac)

Mundial de pilotos de F1 2026: ¿Cómo va la pelea por el subcampeonato?

El campeonato de pilotos de Fórmula 1 2026 ya tiene campeón: Kimi Antonelli aseguró el título después de conseguir el tercer puesto en el Gran Premio de la Ciudad de México. Sin embargo, la segunda posición todavía está en disputa.

Max Verstappen ocupa el segundo lugar con 261 puntos, apenas dos unidades por delante de Lewis Hamilton, quien acumula 259. George Russell aparece cuarto con 250, mientras que Charles Leclerc completa los primeros cinco puestos con 245 puntos.

La diferencia entre Verstappen y Leclerc es de apenas 16 unidades, por lo que el resultado de las últimas carreras será determinante para definir quién termina como subcampeón.

La pelea también tiene un ingrediente particular dentro de Ferrari. Lewis Hamilton se fue muy molesto del Autódromo Hermanos Rodríguez, tras un roce con su compañero Leclerc que le costó perder la cima de la carrera.

Lewis Hamilton y Charles Leclerc mantienen la disputa interna en Ferrari durante la temporada 2026 de F1. (Vincent Thian/AP Photo/Vincent Thian)

“No hemos hablado. Estaba frustrado y sigo frustrado”, dijo el británico en conferencia de prensa el pasado jueves, donde también consideró que Leclerc compite contra él como si fuera cualquier otro piloto: “Veo lo que ustedes ven. Si miran a los compañeros de equipo, fue lo mismo con Sebastian (Vettel) y con Carlos (Sainz)”.

“(Leclerc) está muy arraigado dentro del equipo, y yo sabía que siempre sería un desafío. Siempre he respetado eso y ese enfoque hacia el equipo. He trabajado muy duro para construir una buena relación con Charles”, agregó.

Así llega el campeonato de pilotos de Fórmula 1 2026, a falta de cuatro carreras por disputarse:

En esta clasificación por equipos, Mercedes lidera con 630 puntos, seguido de Ferrari con 504 y Red Bull con 382.

Con información de AP.