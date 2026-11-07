Hallan sin vida a Marco Tulio Pedroza: ¿Qué sabemos de la desaparición del maestro de la BUAP y ENAH?

Marco Tulio Pedroza Amarillas, profesor de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), fue localizado sin vida luego de permanecer desaparecido desde el pasado 20 de octubre.

La noticia fue confirmada este sábado 7 de noviembre por Radio Zapote, colectivo de comunicación de la ENAH, y por un mensaje publicado por su sobrina en redes sociales.

A través de su cuenta de X, Mar Pedroza informó que su familia había localizado a su tío y pidió respeto ante el difícil momento que atraviesan sus familiares y amigos.

“Con alivio y profundo dolor comparto que hemos localizado a mi tío Marco Tulio Pedroza Amarillas. Pido respeto en estos momentos tan difíciles que atravesamos familiares y amigos”, escribió.

En la misma publicación, también pidió evitar rumores y especulaciones sobre lo ocurrido, pues señaló que, hasta el momento, esa era toda la información que tenían.

Por su parte, Radio Zapote informó que fue la familia del académico quien les comunicó su fallecimiento.

¿Cuándo desapareció Marco Tulio Pedroza Amarillas?

De acuerdo con información difundidas por medios, familiares y amigos perdieron contacto con el profesor el pasado 20 de octubre, por lo que comenzaron a solicitar apoyo para dar con su paradero.

La última vez que se le vio fue el 16 de octubre, mientras impartía clases en la BUAP. Además, según relató su sobrina, el académico tampoco se presentó a una asesoría que tenía programada para el 23 de ese mes.

Entre los últimos registros de actividad de Pedroza Amarillas se encuentra su participación virtual en una reunión académica el 19 de octubre. También se recabaron versiones de habitantes de la alcaldía Miguel Hidalgo, quienes presuntamente lo habrían visto entre el 16 y el 19 de octubre en su domicilio, ubicado en la colonia San Miguel Chapultepec.

El 6 de noviembre se dio a conocer que sus familiares ya habían presentado una denuncia formal por desaparición ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

¿Quién era Marco Tulio Pedroza, maestro de la BUAP y la ENAH?

Marco Tulio Pedroza Amarillas era profesor de Antropología Social en la BUAP y en la ENAH. Además de su labor docente, se desempeñaba como coordinador del comité organizador del Congreso Transdisciplinario Estéticas de la Calle, un encuentro que se realiza anualmente en la Escuela Nacional de Antropología e Historia.

Su trabajo académico estaba relacionado con la antropología urbana, la semiótica, el graffiti de escritores, las estéticas de la calle y la pixação, una expresión gráfica originaria de Brasil.

Durante los días en que se desconocía su paradero, Radio Zapote, colectivo de comunicación vinculado con la ENAH y del que era colaborador, difundió llamados para solicitar información que ayudara a localizarlo.

Hasta el momento, no se han dado a conocer públicamente las circunstancias ni el lugar en el que fue localizado sin vida. Su familia pidió evitar conjeturas y respetar el duelo de sus seres queridos mientras se conoce más información sobre el caso.