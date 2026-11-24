Estos son los premios que recibe la ganadora de Miss Universo 2026. (Fotoarte El Financiero/Shutterstock)

La puertorriqueña Jennifer Barreto, ganadora de Miss Universo, recibe mucho más que una corona y una banda. La representante de Puerto Rico, vencedora de la edición 2026, también tendrá acceso a beneficios económicos, una residencia en Estados Unidos, viajes internacionales y servicios relacionados con su imagen pública durante los 12 meses que dure su reinado.

La edición número 75 del certamen se celebró este martes 24 de noviembre en Puerto Rico, donde Fátima Bosch entregó el título a su sucesora. La nueva reina asume el papel de representante internacional de la organización, con una agenda que contempla eventos, entrevistas, campañas publicitarias y actividades sociales.

¿Quién es Jennifer Barreto, representante de Puerto Rico y ganadora de Miss Universo 2026?

Jennifer Barreto es una profesional puertorriqueña de 27 años que representó a San Sebastián en el certamen nacional y consiguió la corona de Miss Universe Puerto Rico 2026. Además de su trayectoria en los concursos de belleza, cuenta con una formación académica enfocada en la salud mental y el trabajo social.

La puertorriqueña estudió Psicología en Kentucky y obtuvo dos maestrías: una en Psicología y otra en Trabajo Social. Desde 2021 trabaja para el Departamento del Ejército de Estados Unidos en Fort Cavazos, Texas, donde ha desarrollado labores relacionadas con la prevención de la violencia doméstica, el abuso infantil y la atención a familias militares.

También ha participado en actividades de voluntariado y proyectos de apoyo comunitario, entre ellos colaboraciones con la Asociación de Diabetes Pediátrica en Puerto Rico.

Barreto es madre de una niña y ha destacado la importancia de su familia como uno de sus principales apoyos durante su preparación.

¿Cuánto dinero ganará la nueva Miss Universo 2026?

La remuneración anual estimada para la ganadora de Miss Universo es de 250 mil dólares (alrededor de 4.6 millones de pesos) dependiendo del tipo de cambio), esto sería poco más de 20 mil dólares al mes, aproximadamente 389 mil pesos, de acuerdo con Hola.

Según Bloomberg, a esta cantidad se suma una asignación mensual aproximada de 50 mil dólares (cerca de 920 mil pesos), destinada a cubrir actividades oficiales y responsabilidades relacionadas con su papel como embajadora internacional de la organización.

De esta manera, al considerar ambos conceptos durante los 12 meses del reinado, el paquete económico podría alcanzar los 850 mil dólares, equivalentes a más de 15 millones de pesos.

Sin embargo, es importante distinguir entre la remuneración anual y los recursos destinados a los compromisos profesionales de la ganadora. Los 50 mil dólares mensuales no representan necesariamente dinero de libre disposición para la nueva ganadora de Miss Universo 2026.

Fátima Bosch entregó su corona luego de ganar Miss Universo en la edición 2025. (Foto: EFE)

¿Qué otros premios recibirá la ganadora de Miss Universo 2026?

Además del dinero que se lleva la ganadora de Miss Universo, la nueva reina tendrá acceso a un departamento de lujo en Nueva York durante todo su reinado.

Este alojamiento funciona como una base para cumplir con sus compromisos profesionales y actividades relacionadas con la organización. La ciudad también representa un punto estratégico para sus reuniones, entrevistas y apariciones públicas.

Otro de los beneficios está relacionado con los viajes internacionales. La representante deberá trasladarse a diferentes países para participar en eventos, encuentros con patrocinadores, campañas y actividades sociales, por lo que la organización cubre los desplazamientos relacionados con sus responsabilidades oficiales.

A esto se suma el acceso a vestuario, servicios de belleza y apoyo para mantener su imagen pública durante las apariciones oficiales. También tendrá oportunidades de participar en campañas internacionales y desarrollar colaboraciones profesionales con marcas.

Además de los premios y beneficios, obtener el título implica asumir un compromiso de tiempo completo durante un año. La ganadora debe utilizar su plataforma para promover causas sociales y humanitarias con actividades para impulsar iniciativas sociales y abordar problemas globales.

¿Cómo es la corona de Jennifer Barreto, la nueva Miss Universo?

Para la edición 2026, la corona de Miss Universo se llamó ‘The Radiance of an Eternal Legacy’, que en español se traduce como ‘El resplandor de un legado eterno’.

La pieza fue creada para conmemorar los 75 años de historia del certamen y es obra del diseñador de joyas George Wittels, quien colaboró con la firma parisina Maison d’Or.

De acuerdo con la Organización Miss Universo, está elaborada con oro blanco de 18 quilates y tiene 3 mil 150 diamantes de talla brillante.

Entre sus elementos distintivos destacan tres piedras principales que representan el pasado, presente y futuro de la competencia. El diseño busca rendir homenaje a las mujeres que han formado parte de la historia del concurso y a las nuevas generaciones que continuarán con su legado.