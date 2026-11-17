Puerto Rico recibe a 116 candidatas para la competencia Miss Universo 2026. (Fotos: IA / missuniverseorg.com).

Nada detuvo a Miss Universo 2026: ni los escándalos por demandas entre la reina Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil, ni las dos órdenes de aprehensión contra su dueño Raúl Rocha Cantú o su copropietaria prófuga Anne Jakkaphong, sentenciada a prisión por fraude.

La corona de Miss Universo cumple 75 años y tendrá una celebración especial en Puerto Rico. Las 116 representantes ya se encuentran en la isla para participar en una agenda que incluye desfiles, encuentros con el público y las competencias que definirán a la próxima reina de belleza.

México estará representado por María Vargas, quien buscará suceder a Fátima Bosch en el certamen internacional.

Calendario de actividades de Miss Universo 2026: ¿Cuándo son los desfiles y la gran final?

La edición 75 de Miss Universo contempla dos semanas de actividades culturales, sociales y de competencia en Puerto Rico. Aunque las delegadas comenzaron a llegar desde el 8 de noviembre, la agenda oficial arrancó el día 11.

Los eventos más destacados son las últimas tres noches en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan: con la competencia de Traje Nacional (21 de noviembre), la Competencia Preliminar (22 de noviembre) y la Gran Final y coronación de Miss Universo 2026 (24 de noviembre).

La nueva corona de Miss Universo está elaborada en oro blanco de 18 quilates y tiene 3 mil 150 diamantes. (Foto: missuniverseorg.com)

La nueva reina recibirá la corona El Resplandor del Legado Eterno, una pieza elaborada en oro blanco de 18 quilates y decorada con 3 mil 150 diamantes. Su diseño estuvo a cargo de George Wittels, en colaboración con Maison d’OR.

Estas son las fechas y actividades anunciadas por la organización:

La organización también anunció que Mario Lopez y R’Bonney Gabriel (Miss Universo 2022) conducirán la final del 24 de noviembre. Dayanara Torres (Miss Universo 1993) y Zuri Hall participarán como comentaristas.

En tanto, Denise Quiñones estará al frente de la competencia preliminar del 22 de noviembre, mientras que Zuleyka Rivera conducirá la presentación de Traje Nacional.

Fátima Bosch entregará la corona a la nueva reina de la edición 75 del certamen. (Foto AP/Sakchai Lalit)

¿Cómo votar en Miss Universo 2026?

El público puede participar en las votaciones de Miss Universo 2026 para ayudar a una de las concursantes a conseguir un lugar entre las 30 semifinalistas.

El procedimiento es el siguiente:

Ingresa al sitio oficial missuniverseorg.com/vote. Consulta los perfiles de las candidatas oficiales. Selecciona a tu representante favorita y participa en la votación.

La concursante que consiga la mayor cantidad de votos del público obtendrá automáticamente un lugar entre las 30 semifinalistas que competirán en la gran final.

Además, los seguidores pueden participar en categorías especiales para reconocer el Mejor Traje de Gala, Mejor Traje de Baño y Mejor Traje Nacional.

Lista de países que participan en Miss Universo 2026

La organización confirmó la participación de 116 candidatas de cinco continentes, ya instaladas en la concentración en San Juan Marriott Resort & Stellaris Casino, en el centro de San Juan.

Las últimas delegadas en llegar a Puerto Rico fueron las representantes de Albania, Rusia, Sierra Leona y Tanzania.

Entre las representantes latinoamericanas, además de México, están: Venezuela, con la actriz Clara Vegas; Colombia, con la modelo María Alejandra López; Puerto Rico, con la psicóloga Jennifer Barreto como su representante local; también Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, entre otros países.

Melissa Núñez, reina de República Dominicana, llega tras recuperarse de un accidente automovilístico el pasado 6 de noviembre.

En tanto, Ana-Maria Babau, Miss Universe Bulgaria, tuvo que retirarse de la competencia tras otro incidente automovilístico que la dejó fuera de condiciones de participar.

Albania

Alemania

Países Bajos

Argentina

Ghana

Nueva Zelanda

Armenia

Gran Bretaña

Nicaragua

Aruba

Grecia

Nigeria

Australia

Guadalupe

Noruega

Bahamas

Guatemala

Pakistán

Bangladesh

Guinea

Panamá

Bielorrusia

Guyana

Paraguay

Bélgica

Haití

Perú

Belice

Honduras

Filipinas

Bolivia

Hong Kong

Polonia

Bonaire

Hungría

Portugal

Botsuana

Islandia

Puerto Rico

Brasil

India

Isla Reunión

Islas Vírgenes Británicas

Irak

Rumania

Cabo Verde

Irlanda

Rusia

Camboya

Israel

Santa Lucía

Camerún

Italia

San Martín

Canadá

Jamaica

Serbia

Islas Caimán

Japón

Sierra Leona

Chile

Jordania

Eslovaquia

China

Kazajistán

Sudáfrica

Colombia

Kenia

España

Costa Rica

Corea

Sri Lanka

Croacia

Kosovo

Surinam

Cuba

Kirguistán

Suecia

Curazao

Letonia

Suiza

República Checa

Líbano

Tanzania

República Democrática del Congo

Lituania

Trinidad y Tobago

Dinamarca

Macao

Túnez

República Dominicana

Malta

Islas Turcas y Caicos

Ecuador

Martinica

Uganda

Egipto

Mayotte

Ucrania

El Salvador

México

Uruguay

Guinea Ecuatorial

Moldavia

Islas Vírgenes de Estados Unidos

Estonia

Mongolia

Estados Unidos

Etiopía

Montenegro

Uzbekistán

Finlandia

Myanmar

Venezuela

Francia

Namibia

¿Quién es María Vargas, Miss Universo México?

María Vargas es la representante de México en Miss Universo 2026. Tiene 28 años, es originaria de Zapopan, Jalisco, y estudió la licenciatura en Negocios Internacionales. Además de su trayectoria en los certámenes de belleza, trabaja como modelo, empresaria y escritora.

Su interés por las pasarelas comenzó desde niña. En una entrevista con el canal de YouTube Coronas de la Belleza, contó que desde los siete años veía concursos de belleza y que el triunfo de Ximena Navarrete en 2010 fue un momento decisivo para ella.

“Fue un momento muy shockeante, la primera vez que vi a una mujer haciendo algo que a mí me gustaría algún día”, recordó.

A los 17 años envió sus datos y fotografías a Nuestra Belleza, aunque no recibió respuesta. Su trayectoria continuó con Miss Jalisco 2018, certamen en el que llegó al Top 5; después obtuvo la corona de Mexicana Universal Jalisco 2021 y representó al estado en Mexicana Universal 2022.

Fuera de los concursos, Vargas también incursionó en la escritura. Es autora del libro Miss Trouble, la reina de los problemas, inspirado en experiencias relacionadas con las críticas, los prejuicios y las opiniones de otras personas. Actualmente trabaja en una segunda parte.

En 2020 creó María Vargas Company, empresa que comercializa productos para el cuidado de la piel, entre ellos Sense, un suero facial dirigido a pieles mixtas o sensibles.

Como representante mexicana, también obtuvo el reconocimiento a Mejor Traje Típico de Miss Universe México 2026. El vestuario, diseñado por Joel García, lleva por nombre Cosmos Wixárika y será el que utilice durante la competencia internacional.

Con información de EFE.