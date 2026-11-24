Jennifer Barreto es la primera mujer que es madre y casada en ganar Miss Universo (Foto: AP).

Jennifer Barreto pasó de debutar en una pasarela el pasado febrero a conquistar Miss Universe 2026, certamen celebrado en San Juan, y devolver a Puerto Rico una corona que no obtenía desde 2006.

Pero detrás la reina de belleza universal hay mucho más: una profesional formada en psicología y trabajo social, especialista en prevención dentro del Ejército de Estados Unidos y madre de una niña, algo inédito en una ganadora del certamen.

Ella es Jennifer Barreto, la ganadora del certamen Miss Universo 2026

Jennifer Barreto tiene 27 años y es puertorriqueña. Nació en Mayagüez y creció en San Sebastián, localidad que representó en su certamen nacional. La organización Miss Universe Puerto Rico revela que es psicóloga en formación, trabajadora social y especialista en prevención.

La sucesora de Fátima Bosch completó un bachillerato en Psicología en Kentucky y obtuvo dos maestrías: una en Psicología y otra en Trabajo Social. También cursó estudios sobre intervención en trauma, protección infantil, violencia doméstica, prevención del suicidio y evaluación de necesidades comunitarias.

En 2021 comenzó a trabajar en Fort Cavazos, Texas, dentro del Family Advocacy Program del Departamento del Ejército de Estados Unidos. Fue educadora y especialista en respuesta a crisis, con apoyo a víctimas de violencia doméstica, abuso infantil y familias militares.

Después fue seleccionada como especialista de prevención, con tareas de evaluación de riesgos y diseño de programas para comunidades castrenses.

¿Cómo llegó Jennifer Barreto a los concursos de belleza?

En entrevista con ¡HOLA! Américas, Barreto contó que su interés por la psicología tomó forma después de convertirse en madre y atravesar una etapa posparto difícil.

Ante esto, buscó apoyo psicológico y comprendió la importancia de la salud mental. Esa experiencia la llevó a estudiar la disciplina y, más tarde, a especializarse en investigación y trabajo social.

Su incursión en los certámenes fue reciente y bastante fortuita. En el verano de 2025 se trasladó a Georgia para prepararse y después regresó a Puerto Rico. Un tío la animó a presentarse a Miss Universe Puerto Rico y ella aceptó como un reto, después de investigar qué podía aportar a esa plataforma.

Su primera pasarela fue en febrero de 2026; en el certamen nacional de junio superó a otras 34 candidatas y ganó la corona local.

¿Qué causas impulsa Jennifer Barreto como Miss Universo?

Barreto quiere usar la corona para hablar de salud mental y prevención de conductas de riesgo, entre ellas la violencia doméstica y el abuso de sustancias.

En la entrevista con ¡HOLA! Américas explicó su vocación: “Yo nací para servirle al público y para estar donde está el público. Ahora lo estoy haciendo en esta plataforma mucho más grande”.

Su historia familiar es clave para entender sus motivaciones. Está casada y es madre de Penélope; procura mantener su identidad como mujer y profesional junto con sus responsabilidades familiares.

Metro Puerto Rico destacó que es la segunda mujer que es madre en obtener el título nacional, después de Jennifer Colón en 2024.

Barreto llegó a la competencia internacional como representante y anfitriona de Puerto Rico, que recibió a 116 delegadas para la edición 75 de Miss Universo. La final se celebró en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Con su coronación, la isla sumó su sexta victoria; la anterior había sido de Zuleyka Rivera, en 2006.