Grand Theft Auto VI recibió su primera actualización posterior a su lanzamiento este lunes, cuatro días después de llegar a consolas. Mediante su página oficial de soporte, Rockstar Games publicó una lista de correcciones para resolver fallas técnicas y errores que podían interferir con distintas actividades dentro de Leónida.

Entre los ajustes destacan la solución a un problema que impedía que el clima cambiara durante periodos prolongados y otro que evitaba que algunos jugadores perdieran su nivel de búsqueda. El parche también corrige errores relacionados con el guardado automático, las llamadas telefónicas y algunas mecánicas del juego.

'GTA VI' rompió récords de ventas en un día. (Foto: Rockstar Games)

¿Qué corrige la primera actualización de GTA VI?

El parche aparece como versión 01.002.002 para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Rockstar no anunció una expansión ni contenido adicional: las notas se concentran en corregir problemas detectados tras el estreno.

La lista de cambios, publicada el 23 de noviembre en el apartado de actualizaciones de lanzamiento de Grand Theft Auto VI, incluye los siguientes ajustes:

Cierres inesperados: se corrigieron varios problemas que provocaban que el juego se cerrara.

se corrigieron varios problemas que provocaban que el juego se cerrara. Cambios en el clima: se solucionó un error que impedía que las condiciones meteorológicas cambiaran durante periodos prolongados.

se solucionó un error que impedía que las condiciones meteorológicas cambiaran durante periodos prolongados. Guardado automático: se corrigió un fallo que impedía que el juego guardara el progreso correctamente.

se corrigió un fallo que impedía que el juego guardara el progreso correctamente. Llamadas telefónicas: se resolvieron varios problemas que evitaban que se activaran llamadas, incluidas algunas necesarias para avanzar en la historia o desbloquear contenido de misiones.

se resolvieron varios problemas que evitaban que se activaran llamadas, incluidas algunas necesarias para avanzar en la historia o desbloquear contenido de misiones. Nivel de búsqueda: se corrigió un error que impedía que los jugadores perdieran su nivel de búsqueda.

se corrigió un error que impedía que los jugadores perdieran su nivel de búsqueda. Gimnasio: se solucionó un problema que impedía utilizar la barra para hacer peso muerto.

se solucionó un problema que impedía utilizar la barra para hacer peso muerto. Venta de objetos: se corrigió un fallo por el que los socios no entregaban las bolsas que los jugadores necesitaban para vender a los peristas.

Portada oficial de 'Grand Theft Auto VI'. (Foto: Rockstar)

¿Qué cambia con la corrección del clima y el nivel de búsqueda en GTA VI?

Dos de los ajustes atienden aspectos que influyen directamente en la experiencia de juego. El primero resuelve un problema por el que el clima podía permanecer sin cambios durante periodos prolongados.

El segundo corrige una falla relacionada con el nivel de búsqueda, el indicador que representa la persecución policial que se activa cuando el jugador comete delitos. El problema impedía reducirlo, incluso cuando se intentaba escapar de las autoridades.

La compañía no anunció modificaciones a la inteligencia policial, los métodos para evadir a los agentes ni el funcionamiento general de los niveles de persecución, sino únicamente al error que impedía perder el nivel de búsqueda.

¿Cuánto pesa la primera actualización de ‘GTA VI’?

De acuerdo con el portal especializado Push Square, la distribución del primer parche se realiza por etapas. El medio reportó que la actualización ocupa 603.8 MB en consolas PlayStation y 1.6 GB en sistemas Xbox.

La sexta entrega de la saga, protagonizada por la pareja de delincuentes Jason y Lucia, llegó a las tiendas el jueves 19 de noviembre. Según estimaciones de Take-Two, el videojuego generó ingresos por 3 mil 790 millones de dólares durante su primer día, una cifra récord para un producto de entretenimiento.