Inés Gómez Mont, quien fue liberada según el registro del ICE, verdaderamente dijo ‘antes muerta que sencilla’, pues hasta en su detención en Estados Unidos, la amiga de Galilea Montijo salió en la foto utilizando diferentes prendas y accesorios de lujo.

La conductora tiene una debilidad por utilizar y vestir con marcas como Chanel, Gucci, Dior y otras más. Objetos que mostró durante diferentes fotos que compartió en las redes sociales.

Uno de los outfits de Inés Gómez Mont. (Foto: Captura)

¿Qué marcas de lujo utilizó Inés Gómez Mont?

Enlistar los objetos de lujo que utilizó Inés Gómez Mont en diferentes ocasiones sería prácticamente igual a redactar una tesis del tema. Sin embargo, mencionar las marcas utilizó, entre ellas Gucci o Givenchy, es distinto. Estas son las más destacadas:

Otras marcas no tan comunes en el clóset de la presentadora fueron Balenciaga, Yves Saint Laurent y joyería de diseñador como las pulseras de Cartier o de Van Cliff & Arpels, de oro blanco de 18 kilates con un costo aproximado de 500 mil pesos, las cuales usaba Inés Gómez Mont en su detención. Estas firmas las mostró en pocas ocasiones a través de fotos publicadas en las redes sociales, principalmente en su cuenta de Instagram.

Inés Gómez Mont tiene una colección de bolsos, principalmente de la marca Hermés como el que aparece en la imagen. (Foto: Captura)

Inés Gómez Mont utilizaba diferentes prendas Chanel. (Foto: CAptura)

¿Cómo era el outfit que llevaba Inés Gómez Mont cuando fue detenida?

Los tenis blancos que destacan en la foto de la detención de Inés Gómez Mont fueron creados por la diseñadora británica Stella McCartney y en colaboración con Adidas.

El calzado es el CC Revolution. En plataformas como eBay, un par nuevo se vende hasta por 99 dólares, aproximadamente mil 800 pesos.

Además de los tenis, ella utilizó diferentes pulseras y joyería, pero las que se identificaron fueron dos hechas de metales preciosos de las marcas Cartier y Van Cleef & Arpels. Respecto a la blusa blanca y a la falda de mezclilla, se desconoce si son de diseñador o no.

¿Inés Gómez Mont fue liberada? Esto sabemos

Inés Gómez Mont habría recuperado su libertad en Estados Unidos luego de permanecer bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Su nombre dejó de aparecer en los registros públicos de personas detenidas de ICE.

La exconductora de televisión fue detenida el 30 de octubre de 2026 por autoridades migratorias estadounidenses debido a presuntas irregularidades en su situación migratoria. El caso estaría relacionado con su ingreso a Estados Unidos sin pasar por una inspección migratoria y la falta de documentación requerida para permanecer en ese país.

Sin embargo, este no es el único problema legal al que se debe enfrentar, pues la conductora tiene tres órdenes de aprehensión vigentes en territorio mexicano por presunta delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada, investigación que también incluyó a su esposo Víctor Álvarez Puga, quien ya fue detenido.

Las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) apuntan a su presunta participación en un esquema de desvío y triangulación de recursos públicos mediante empresas que simulaban operaciones. Además, se le señala por un supuesto fraude fiscal relacionado con el pago de impuestos de los ejercicios 2014 y 2016.