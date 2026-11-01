¿Tenís de lujo? Así son los tenis Stella McCatney que Inés Gómez Mont usó durante su detención

Inés Gómez Mont fue detenida el pasado 30 de junio por agentes del ICE en Florida. (Foto: ChatGPT, Cuartoscuro)

No sólo las pulseras eran de lujo. Las fotografías de la detención de Inés Gómez Mont en Estados Unidos también revelaron algunos detalles de la vestimenta de la exconductora de Ventaneando, entre ellos unos tenis blancos de la colaboración entre la diseñadora británica Stella McCartney y Adidas.

El calzado fue identificado como el modelo CC Revolution, de color blanco, con pequeñas perforaciones en la tela y una suela de goma con aberturas laterales. En plataformas como eBay, un par nuevo se ofrecía por 99 dólares, aproximadamente mil 800 pesos mexicanos, aunque su precio puede elevarse a los dos mil pesos mexicanos.

Los tenis no fueron el único accesorio que llamó la atención. Durante su detención en Florida, el 30 de octubre de 2026, Gómez Mont también llevaba 2 pulseras de las marcas francesas Cartier y Van Cleef & Arpels, cuyo valor conjunto rondaría los 414 mil pesos.

¿Cuánto cuestan y cómo son los tenis Stella McCartney de Inés Gómez Mont?

Los tenis que utilizaba Inés Gómez Mont al momento de su detención corresponden al modelo CC Revolution Low-Top Sneakers, de la colaboración entre Adidas y la diseñadora británica Stella McCartney, una colección que combina la moda con el calzado y la ropa deportiva.

Los tenis son blancos, de tela con pequeñas perforaciones y agujetas del mismo color. Su principal característica es la suela de goma con aberturas laterales, que les da un aspecto diferente al de otros modelos deportivos.

La colaboración entre Adidas y Stella McCartney comenzó en 2004 y sus primeras colecciones llegaron al mercado en 2005. La alianza surgió con el propósito de desarrollar prendas deportivas para mujeres que combinaran funcionalidad, rendimiento y propuestas de diseño vinculadas con la alta moda.

Con el paso de los años, la línea incorporó tenis para correr, ropa de entrenamiento y accesorios deportivos, además de experimentar con diferentes materiales y tecnologías de fabricación.

Los tenis utilizados por Inés Gómez Mont al momento de su detención (Foto: therealreal, sitio web)

¿Cuánto cuestan las pulseras Cartier y Van Cleef de Inés Gómez Mont?

Además de los tenis deportivos, Inés Gómez Mont llevaba 2 pulseras de alta joyería de Van Cleef & Arpels y Cartier, reconocidas firmas francesas cuyas colecciones incluyen piezas elaboradas con oro, piedras preciosas y diamantes.

Una de ellas corresponde a la colección Vintage Alhambra de Van Cleef & Arpels, caracterizada por sus motivos inspirados en tréboles de cuatro hojas. La versión de 5 motivos, elaborada en oro amarillo de 18 quilates y ónix negro, tiene un precio de referencia de 103 mil pesos.

La segunda pieza fue identificada como una pulsera Juste un Clou de Cartier, cuyo diseño reproduce la forma de un clavo que rodea la muñeca. De acuerdo con el periodista Álex Kaffie, la conductora portaba una versión con diamantes, cuyo precio rondaría los 311 mil pesos.

En conjunto, ambas joyas alcanzarían un valor aproximado de 414 mil pesos, aunque las cifras corresponden a los modelos identificados y no a una valuación individual de las piezas que llevaba la exconductora.

¿Por qué fue detenida Inés Gómez Mont en Florida?

Inés Gómez Mont fue detenida el 30 de octubre de 2026 en Miami, Florida, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Tras su captura, quedó bajo custodia en el Broward Transitional Center, un centro de detención migratoria ubicado en Pompano Beach, al norte de Miami.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la detención de la exconductora e informó que existe una orden de aprehensión en su contra en México por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal equiparada.

Las investigaciones contra Gómez Mont y su esposo, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, se remontan a 2021 y están relacionadas con presuntas irregularidades financieras, así como con el posible desvío de recursos públicos a través de contratos gubernamentales y empresas.