‘El Pozoles’, líder de La Unión Tepito, es condenado a cinco años de prisión por posesión de drogas en CDMX

La SSC detuvo a ‘El Pozoles’ en octubre de 2023 en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México. (FGR).

Brayan Mauricio “N”, alias “El Pozoles”, identificado como uno de los líderes de La Unión Tepito, fue sentenciado a cinco años de prisión por el delito de posesión de narcóticos con fines de comercio, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

La sentencia se obtuvo luego de que el Ministerio Público Federal presentara las pruebas correspondientes durante un juicio oral, en el que un juez determinó la responsabilidad de “El Pozoles”. Además de la pena de cárcel, se le impuso una multa y se ordenó el decomiso de las drogas aseguradas.

Los hechos por los que recibió esta condena ocurrieron en octubre de 2023, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a “El Pozoles” mientras conducía un vehículo en calles de la colonia Roma Norte.

Durante la revisión del automóvil, los policías localizaron 496.7 gramos de marihuana, 538.3 gramos de metanfetamina y 18.6 gramos de cocaína, distribuidos en bolsas de plástico transparente y presuntamente destinados a su comercialización.

En enero de 2024, el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Federal en la Ciudad de México recibió del fuero local la declinatoria de competencia para continuar con la investigación complementaria.

A partir de entonces, la autoridad federal dio seguimiento al procedimiento hasta obtener la sentencia condenatoria.

‘El Pozoles’ también es investigado por desaparición y otros delitos

La condena por posesión de drogas no es el único proceso judicial que enfrenta Brayan Mauricio “N”. En 2024, agentes de investigación ejecutaron una segunda orden de aprehensión en su contra por el delito de desaparición cometida por particulares.

El mandamiento judicial está relacionado con la desaparición de Brayan Apodaca Quintero, de 28 años, ocurrida en 2016 después de un evento musical en el salón Cosmos 2000, ubicado en la colonia Romero Rubio, en la alcaldía Venustiano Carranza.

Además, “El Pozoles” está relacionado con cinco carpetas de investigación por presuntos delitos de lesiones por arma de fuego, violencia familiar, robo y usurpación de identidad.

En 2019 también fue detenido en el Estado de México por su presunta relación con el homicidio de Kenny Finol, una joven venezolana asesinada en 2018. Antes de morir, la víctima había advertido que recibía amenazas de muerte por parte de el líder criminal.