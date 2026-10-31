Conny le gana a la IA: Se sube a un montacargas para tomar las fotos del pastel sorpresa de ‘Checo’

La fotógrafa Conny Ruiz se montó a un montacargas para tomar las imágenes del festejo de 'Checo' Pérez en el Gran Premio de México.

Mientras algunos fans treparon árboles para disfrutar del show run en Reforma, Conny Ruiz, fotógrafa de OMDAI, terminó arriba de un montacargas, a unos ocho metros de altura, para tomar las fotos del pastel de ‘Checo’ Pérez por sus 300 Grandes Premios en F1.

La intención de María del Consuelo Ruiz Ramírez, mejor conocida como Conny en el automovilismo, era “que salieran todos”, alrededor de 350 personas que trabajan en el Autódromo Hermanos Rodríguez durante el fin de semana del Gran Premio de México.

Conny desconocía que terminaría a unos 8 metros de altura para tomar las fotos hasta horas antes de que se llevara a cabo el festejo; sin embargo, ella no le tiene miedo a las alturas y recordó que hizo algo similar el año pasado.

Alrededor de 900 personas participaron en el pastel sorpresa para Sergio 'Checo' Pérez por sus 300 Grandes Premios de F1. (Foto: Conny Ruiz / Mexico GP)

“El año pasado, aquí también en el Gran Premio me subí a un montacargas”, recordó Conny, en entrevista con El Financiero. En aquella ocasión, dijo, tomó la foto conmemorativa de los 10 años durante el Gran Premio de México 2025 de F1.

Una vez que Conny llegó a la zona del Estadio GNP, se puso de acuerdo con los oficiales de pista para llevar a cabo las medidas de seguridad necesarias y evitar un accidente.

Mientras ‘Checo’ Pérez explicaba su resultado en la ‘qualy’ del GP de México 2026, un grupo de marshalls le colocó un arnés y una eslinga, esas mismas que usan para jalar a los monoplazas que se descomponen adentro del circuito, a Conny para asegurarla al montacargas y subirla.

"Gracias, Checo", decía el pastel que conmemoró la trayectoria de Sergio Pérez en la f1. (Foto: Nayeli Reyes Castro).

Cuando la prensa ingresó a la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez, Conny ya se encontraba en las alturas, ajustando la exposición, el ISO y la velocidad para estar lista para cuando Sergio ‘Checo’ Pérez, quien renovó con Cadillac, apareciera en el festejo.

“Les agradezco por venir aquí. Que tengan un gran fin de semana. A todos los marshalls y médicos que hacen un trabajo increíble... de verdad que muchas, muchas gracias por toda su entrega y su energía; se los agradezco de todo corazón. Un fin de semana increíble y un detalle muy especial. Cuídense mucho y... ¡gracias!”, aseguró ‘Checo’ Pérez mientras Conny disparaba ráfagas de fotos desde las alturas.

Una vez que el piloto mexicano se fue del festejo, mientras los oficiales de pista se abrazaban y celebraban, Conny bajó de las alturas con un mensaje para ‘Checo’ Pérez: “Muchas felicidades, que logres muchos éxitos y toda la afición mexicana y los marshalls te queremos”, aseguró la fotógrafa quien, dijo, lleva unos 10 años cubriendo automovilismo deportivo.