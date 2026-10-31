‘Checo’ Pérez explica su resultado en la qualy del Gran Premio de México 2026: ‘La pista cambió mucho’

‘Checo’ Pérez durante la sesión de clasificación en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde busca cerrar un fin de semana complicado con una buena actuación en casa. (Foto: Cuartoscuro)

Apenas se bajó de su Cadillac, Sergio ‘Checo’ Pérez explicó su resultado en la ‘qualy’ del Gran Premio de México 2026, carrera en la que considera importante “empezar a pelear” con otros equipos.

Minutos antes de que Lewis Hamilton sumara una ‘pole position’ a su récord personal, ‘Checo’ atribuyó el puesto 21 en la parrilla de salida a factores como el cambio en las condiciones de la pista y a no participar en la Práctica Libre 3 del GP de México.

El piloto de la escudería Cadillac lamentó el resultado: “Es una pena porque creo que era un día en el que podíamos haber hecho algo diferente”.

Checo’ Pérez habló de sus resultados tras quedar eliminado en Q1. (Foto: Cuartoscuro.com). (Galo Cañas Rodríguez)

¿Qué dijo ‘Checo’ Pérez tras la ‘qualy’ del GP de México 2026?

Al ser cuestionado sobre los problemas que enfrentó en la sesión de clasificación de este sábado 31 de octubre, ‘Checo’ Pérez señaló que las referencias de frenada cambiaron mucho de las prácticas libres a la ‘qualy’.

“Ha sido complicado. Ayer tuve un virus que me tomó bastante (…) hoy, habernos perdido la práctica libre 3 nos costó muchísimo la pista cambió mucho de mi referencia de ayer a lo que tuve hoy”, aseguró el piloto originario de Guadalajara.

Agregó que logró sacar “muy cerca del máximo provecho del monoplaza”.

Días después de la renovación del contrato de ‘Checo’ Pérez con Cadillac, el mexicano fue cuestionado si existe el riesgo de que no concluya la carrera que marca el Gran Premio 300 en su carrera como piloto de F1.

“Ya cambiamos el motor. Deberíamos estar bien y veremos qué podemos hacer mañana. Tengo confianza en que vamos a terminar (el Gran Premio de México 2026) y, más que eso, para mí es importante empezar a pelear.

Luego de haber vivido uno de los momentos más complicados en su carrera en el Gran Premio de México 2023, cuando chocó en la primera curva, de la primera vuelta sobre la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez, ‘Checo’ Pérez considera que tiene una buena oportunidad en la arrancada de este domingo.

“Creo que se puede tener una buena arrancada, una buena primera vuelta. Se puede hacer bastante”, señaló.

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