Justicia para Mario García Puga: Vinculan a proceso a Hugo ‘N’, quien lo atropelló en Venustiano Carranza

Hugo 'N' fue vinculado a proceso por el atropellamiento de Mario Puga.

Hugo ‘N’, presunto homicida de Mario García Puga, promotor del barrio de Tepito que murió atropellado, fue vinculado a proceso, según informó la Fiscalía General de la Ciudad de México.

Las autoridades informaron que el hombre fue procesado por los delitos de homicidio y portación de arma, luego de una persecución policial en la que atropelló a García Puga.

Además de Hugo ‘N’, la Fiscalía CDMX informó que vinculó a proceso a Johana ‘N’ y Fátima ‘N’, sus presuntas socias, por delitos contra la salud en modalidad de narcomenudeo.

De acuerdo con las autoridades, a Hugo ‘N’ se le aseguró un arma de fuego, y a las dos mujeres unas 20 dosis de mariguana a cada una.

Asesino de Mario García Puga queda en prisión preventiva

Tras la vinculación a proceso, a Hugo ‘N’ se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, y se fijó un plazo de tres meses para la investigación por homicidio.

Johana ‘N’ y Fátima ‘N’ fueron sancionadas con una firma periódica mensual y un mes para la investigación complementaria.

Las autoridades no informaron si los detenidos forman parte de un cártel que opera en la CDMX.

Respecto a la investigación por el atropellamiento de Mario García Puga, la Fiscalía reiteró que continuará con las investigaciones que llevaron a los hechos y determinarán las responsabilidades penales correspondientes, además de todas las personas involucradas en otros delitos.

Mario Puga murió la noche del 24 de octubre, luego de que lo atropellaran en la alcaldía Venustiano Carranza.

Al llegar al lugar de los hechos, los paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales, y mediante entrevistas a testigos y dictámenes periciales documentaron las lesiones de la víctima y la participación de los presuntos responsables.

Puga, reconocido como promotor de Tepito, fue reconocido por su labor por el Gobierno de la Ciudad de México.