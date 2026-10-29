Caos en la Línea 12 del Metro: Usuarios denuncian estar atrapados más de una hora sin ventilación

El Metro CDMX informó sobre la suspensión parcial del servicio en la Línea 12 debido a una revisión del sistema eléctrico.

La suspensión parcial del servicio en la Línea 12 del Metro de la CDMX provocó complicaciones la noche de este jueves 29 de octubre. Usuarios denunciaron quedar atrapados entre estaciones durante más de una hora y exigieron al personal del Metro que permitiera desalojar los vagones.

A través de redes sociales, pasajeros reportaron problemas de ventilación, aglomeraciones y falta de indicaciones por parte del personal del Sistema de Transporte Colectivo (STC). Una de las usuarias pidió ayuda a las autoridades al alertar que había bebés sofocándose debido a las condiciones al interior de los vagones.

“¿Y los que quedamos atrapados entre estaciones? ¡Resuelvan, carajo! ¡Aquí hay bebés sofocándose!”, escribió en una publicación en X, en la que etiquetó al director del Metro, Adrián Rubalcava, y a la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada.

Otros pasajeros denunciaron que seguían detenidos en estaciones como Culhuacán, Atlalilco y San Andrés Tomatlán. Indicaron que al interior de los trenes hay gente que comienza a sentirse mal debido a la falta de ventilación.

“Hay gente atrapada en trenes con poca ventilación entre estaciones, actúen por favor”, escribió un usuario.

“Pues dejen bajar del tren que está entre Culhuacán y San Andrés para tomar vías alternativas, llevamos casi una hora encerrados”, reclamó otro usuario.

Algunos pasajeros señalaron que había aglomeraciones para salir, que el personal no tenía información sobre lo que ocurría y que tampoco había indicaciones ni transporte disponible para retomar sus trayectos a casa.

¿Por qué suspendieron el servicio en la Línea 12 del Metro?

De acuerdo con el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, la interrupción parcial se debió a una revisión del sistema eléctrico, por lo que fue necesario modificar temporalmente la operación de la Línea 12.

En un aviso difundido en su cuenta oficial de X, el Metro informó que se implementó un servicio provisional en dos tramos:

Tláhuac a San Andrés Tomatlán.

Mixcoac a Ermita.

¿Qué estaciones de la Línea 12 no tienen servicio?

Las estaciones donde no se ofrece servicio de trenes debido a la revisión eléctrica son:

Culhuacán.

Atlalilco.

Mexicaltzingo.

El organismo señaló que personal del sistema trabajaba para restablecer el servicio en su totalidad y pidió a los usuarios atender las indicaciones de sus trabajadores, así como mantenerse informados mediante los canales oficiales.

La desesperación de los pasajeros por llegar a sus destinos quedó reflejada en los comentarios a la publicación del Metro CDMX, donde reclamaron la falta de alternativas de transporte para continuar sus trayectos.

“Mínimo deberían dar servicio provisional de Trolebús sobre la avenida Tláhuac”, pidió un usuario. Otro señaló que llevaba media hora esperando el servicio de RTP afuera de la estación Mexicaltzingo y que, además, tenían que caminar varias cuadras para llegar a la parada.

Más tarde, uno de los pasajeros informó que finalmente fueron desalojados, aunque denunció las condiciones en las que permanecieron durante la espera: “Una hora después nos desalojaron, en el túnel, sin señal, sin aire”.