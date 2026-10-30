Península de Yucatán espera un sábado 31 de octubre con temperaturas que rozarán los 35°C

La tendencia para el inicio de noviembre en la Península de Yucatán será de condiciones cálidas y estables. (Foto: Cuartoscuro)

La Península de Yucatán experimentará un sábado, 31 de octubre, con condiciones de calor y cielos mayormente despejados, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las temperaturas alcanzarán hasta los 34°C en algunas zonas, con mínimas alrededor de los 19°C, lo que marca un día cálido para la región.

¿Qué temperaturas se esperan mañana en la Península de Yucatán?

En Mérida, Yucatán, se anticipan temperaturas que irán desde una mínima de 19.0°C hasta una máxima de 34.3°C. Municipios cercanos a Mérida también sentirán este calor, con rangos similares. Cancún, en Quintana Roo, tendrá un día más fresco con temperaturas entre 23.0°C y 30.0°C.

Por su parte, Tulum y Playa del Carmen, también en Quintana Roo, presentarán máximas de 31.0°C. Tulum registrará una mínima de 20.0°C, mientras que Playa del Carmen tendrá una mínima de 20.3°C. Chetumal, la capital de Quintana Roo, espera temperaturas de 23.0°C a 30.0°C, similar a Cancún.

¿Habrá lluvias o viento fuerte en la región este sábado?

El clima en la Península de Yucatán se mantendrá despejado a poco nuboso en casi todas las ciudades, lo que indica una muy baja probabilidad de lluvia.

El viento será ligero en la mayoría de las localidades, con velocidades de 6 km/h a 7 km/h, sin esperarse rachas fuertes que causen inconvenientes.

Aunque el SMN ha señalado canales de baja presión y el ingreso de humedad en otras partes del país, incluyendo el sureste, la información específica para la Península de Yucatán no muestra probabilidad de precipitación significativa para este sábado. Las condiciones serán ideales para actividades al aire libre.

¿Cómo estará el clima en la Península de Yucatán los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Sábado 31 de octubre: Máxima de 34°C, mínima de 19°C, poco nuboso, viento de 7 km/h.

Domingo 1 de noviembre: Máxima de 35°C, mínima de 19°C, poco nuboso, viento de 7 km/h.

Lunes 2 de noviembre: Máxima de 34°C, mínima de 19°C, medio nublado, viento de 6 km/h.

La tendencia para el inicio de noviembre en la Península de Yucatán será de condiciones cálidas y estables. Se espera que las temperaturas máximas se mantengan alrededor de los 34°C a 35°C, con mínimas que no bajarán de los 19°C. La nubosidad será mínima, facilitando un fin de semana soleado.

¿Qué precauciones tomar ante el calor en la Península?

Ante las altas temperaturas, se recomienda a los habitantes y visitantes de la Península de Yucatán mantenerse bien hidratados, bebiendo abundantes líquidos, incluso si no sienten sed.

Es importante evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad, que son entre las 11:00 y las 16:00 horas.

Para protegerse del sol, se sugiere usar ropa ligera de colores claros, gorras o sombreros y lentes de sol. También es aconsejable aplicar protector solar con regularidad. Estas medidas ayudarán a prevenir golpes de calor y deshidratación, asegurando un día cómodo y seguro en la región.

¿Dónde consultar el pronóstico oficial del clima?

Para obtener la información más precisa y actualizada del clima, es fundamental consultar las fuentes oficiales como el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y las direcciones de Protección Civil estatales.

Estas instituciones ofrecen detalles sobre las condiciones atmosféricas y cualquier alerta relevante para la seguridad de la población.

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