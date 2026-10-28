Clima Península de Yucatán: Calor y máxima de 33°C en Mérida el jueves 29 de octubre

Así estará el clima para Quintana Roo y Yucatán este jueves 29 de octubre.

Este jueves 29 de octubre, la Península de Yucatán experimentará un clima cálido con cielos despejados en sus principales ciudades. Mérida alcanzará máximas de hasta 33.3°C, mientras que Tulum registrará mínimas de 17°C. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé chubascos aislados en la región.

¿Qué temperaturas se esperan este jueves en la Península?

En Mérida, Yucatán, las temperaturas oscilarán entre 18.7°C y 33.3°C. Sus municipios, como las zonas del centro y norte, esperan rangos de 18°C a 36°C. El cielo se presentará despejado y el viento a 6 km/h.

Cancún, Quintana Roo, registrará entre 21.7°C y 29.7°C. Chetumal tendrá rangos idénticos, de 21.7°C a 29.7°C. Ambas ciudades disfrutarán de cielos despejados y un viento de 8 km/h.

¿Hay probabilidad de lluvias en la Península de Yucatán?

En Tulum, Quintana Roo, las temperaturas irán de 19.3°C a 31.7°C. Sus municipios también esperan un día cálido. En Playa del Carmen, el termómetro marcará de 19.7°C a 31.3°C. Ambas ciudades, junto con sus municipios, gozarán de cielos despejados.

La Península de Yucatán tendrá cielos mayormente despejados. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte de chubascos aislados en zonas del sur y sureste. Los vientos serán suaves, entre 6 km/h y 8 km/h.

¿Cómo será el clima en la Península de Yucatán este fin de semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Jueves 29 de octubre : Máxima de 30°C, Mínima de 18°C, Despejado, viento de 6 km/h.

: Máxima de 30°C, Mínima de 18°C, Despejado, viento de 6 km/h. Viernes 30 de octubre : Máxima de 35°C, Mínima de 19°C, Despejado, viento de 6 km/h.

: Máxima de 35°C, Mínima de 19°C, Despejado, viento de 6 km/h. Sábado 31 de octubre: Máxima de 35°C, Mínima de 19°C, Despejado, viento de 7 km/h.

La tendencia para los próximos días en la Península de Yucatán es un aumento de las temperaturas máximas, las cuales llegarán a los 35°C. Las mínimas se mantendrán estables, cerca de los 19°C. Los cielos permanecerán despejados, y ofrecerán días soleados y cálidos.

¿Cómo protegerse del calor en la Península de Yucatán?

Ante el calor, es crucial mantenerse hidratado y beber abundante agua. Evite la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y 16:00 horas. Use protector solar, sombreros y gafas. Proteja a niños y adultos mayores.

Se recomienda usar ropa ligera, de colores claros y telas transpirables. Si tiene actividades al aire libre, hágalas en las primeras horas del día o al atardecer. Permanezca en lugares frescos y ventilados para evitar golpes de calor.

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