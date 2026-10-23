Sábado cálido en la Península de Yucatán: Temperaturas rozarán los 31 grados este 24 de octubre

Así estará el clima en la Península de Yucatán este sábado 24 de octubre.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este sábado 24 de octubre indica un día de calor y cielos despejados en la Península de Yucatán. Se esperan temperaturas máximas de hasta 31°C, lo que propiciará un ambiente cálido en la región.

Playas de la Península de Yucatán bajo un cielo despejado.

¿Qué temperaturas se esperan en Península de Yucatán mañana?

En Mérida, Yucatán, la temperatura mínima será de 17.7°C y la máxima de 31.0°C. El cielo estará medio nublado, con un viento de 8 km/h. Los municipios principales de Mérida también tendrán condiciones similares, con mañanas frescas y tardes cálidas.

Para Cancún y Chetumal, Quintana Roo, se esperan mínimas de 21.3°C y máximas de 29.0°C, con cielo despejado. El viento soplará a 18 km/h. Estas ciudades costeras disfrutarán de un día soleado y agradable, ideal para actividades al aire libre.

¿Qué condiciones de cielo habrá en la Península de Yucatán?

En Tulum, Quintana Roo, la mínima será de 18.0°C y la máxima de 31.0°C. El cielo estará medio nublado y el viento soplará a 9 km/h. Este destino turístico mantendrá un ambiente cálido, con mañanas frescas que invitan a explorar sus sitios arqueológicos.

Para Playa del Carmen, se esperan temperaturas entre 19.0°C y 30.3°C. El cielo estará despejado, con viento de 11 km/h. Esta ciudad ofrecerá un clima ideal para disfrutar de sus playas y actividades al aire libre, con condiciones agradables durante todo el día.

¿Cómo estará el clima en Península de Yucatán los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días en la Península de Yucatán es el siguiente:

Sábado 24 de octubre: Máxima de 31°C, Mínima de 17°C, Medio nublado, viento de 9 km/h.

Domingo 25 de octubre: Máxima de 31°C, Mínima de 18°C, Medio nublado, viento de 8 km/h.

Lunes 26 de octubre: Máxima de 31°C, Mínima de 18°C, Despejado, viento de 8 km/h.

El pronóstico extendido sugiere que las temperaturas máximas se mantendrán alrededor de los 31°C, con mínimas entre 17°C y 18°C. El cielo variará de medio nublado a despejado, con vientos suaves. La Península de Yucatán tendrá un clima estable y cálido, sin lluvias significativas.

¿Cómo protegerse del calor en la Península de Yucatán?

Ante las temperaturas cálidas, se recomienda mantenerse bien hidratado, bebiendo abundantes líquidos, incluso si no se siente sed. Es fundamental evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas, cuando los rayos UV son más intensos.

Se sugiere usar ropa ligera de colores claros y aplicar protector solar de amplio espectro. Si se realizan actividades al aire libre, es importante buscar la sombra y tomar descansos frecuentes para prevenir golpes de calor y deshidratación.

Fuente: CONAGUA.

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