La última y nos vamos: U2 anuncia concierto final en el Estadio GNP Seguros; fecha, preventa y precios

La preventa para la venta de boletos de la cuarta fecha de U2 estará disponible para los clientes de Banamex. (Foto: Wikimedia Commons)

Bono, Adam, Edge y Larry no quieren que nadie se quede fuera de la fiesta que están preparando para la Ciudad de México, ya que, luego de agotar las entradas para sus tres primeros conciertos, U2 anunció una nueva fecha.

La sede que eligieron es nuevamente el Estadio GNP Seguros, en donde se presentarán a inicios del próximo año con cuatro conciertos que forman parte de su gira The Greatest Show On Earth World Tour.

Y aunque el anuncio de una nueva fecha es una gran noticia para todos los fans de los intérpretes de ‘With or Without You’, no todo es alegría: se trata del último concierto que U2 añadirá a la gira en la Ciudad de México, de acuerdo con Ocesa.

“¡U2 hace sold out en sus tres fechas del 23, 26 y 28 de febrero! Por eso, suma una nueva y última fecha de su tour”, indicaron en una publicación en redes sociales. La preventa inicia muy pronto.

U2 dará cuatro conciertos en el Estadio GNP Seguros. Te compartimos los detalles. (Foto: Cuartoscuro / Imagen generada con IA Gemini)

U2 anuncia nueva y última fecha en CDMX: ¿cuándo es el concierto final?

Dado que las fechas de la gira The Greatest Show On Earth World Tour en la Ciudad de México son a finales de febrero, el último concierto se realizará a inicios de marzo en el Estadio GNP Seguros.

Nueva fecha: 2 de marzo de 2027

2 de marzo de 2027 Dónde: Estadio GNP Seguros

Con ello, U2 brindará cuatro conciertos en la capital. Luego de ello, Bono y compañía se trasladarán a Brasil, en donde darán dos espectáculos que inician el 10 de marzo; al finalizar, continuarán el tour en Argentina.

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