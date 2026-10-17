¿Cuánto cuestan los boletos para U2 en CDMX? Lista OFICIAL de precios en el Estadio GNP Seguros

U2 dará dos conciertos en el Estadio GNP Seguros los próximos 23 y 26 de febrero. Te compartimos los detalles. (Foto: Cuartoscuro / Imagen generada con IA Gemini)

‘All I Want Is You’… y boletos para los conciertos de U2 en la Ciudad de México. A unos días de que Bono y compañía anunciaran dos fechas en el Estadio GNP Seguros, se dieron a conocer los precios de las entradas.

En esta ocasión, el rango de precios es amplio debido a que U2 habilitó paquetes VIP para sus conciertos, además de áreas especiales que permitirán a los fans de los intérpretes de ‘With or Without You’ estar más cerca del escenario.

Tal es el caso de la zona ‘Golden Circle’, una media luna ubicada cerca del escenario y la pasarela, así como de los espacios ‘Premier’, que sitúan a los fans en las primeras filas del espectáculo.

¿Cuánto cuestan los boletos para U2 en el Estadio GNP Seguros?

Los boletos para U2 en el Estadio GNP Seguros cuestan desde mil 597 pesos y alcanzan los 8 mil 959 pesos para las entradas convencionales, es decir, aquellas que no están contempladas en los paquetes VIP:

Los paquetes VIP, en cambio, van desde los 9 mil 920 pesos y ascienden hasta los 22 mil 800 para los interesados en experiencias con muchos otros servicios incluidos:

¿Cuándo y dónde se presenta U2 en la Ciudad de México?

U2 regresa a México después de nueve años sin ofrecer conciertos en la Ciudad de México. Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. llegan al Estadio GNP Seguros como parte de su gira The Greatest Show On Earth World Tour, con dos presentaciones programadas para febrero de 2027.

Las fechas confirmadas son:

Martes 23 de febrero de 2027.

Viernes 26 de febrero de 2027.

La última visita de la banda a la capital ocurrió en 2017, cuando presentó una gira por el 30 aniversario de su álbum The Joshua Tree. En meses recientes, los músicos también grabaron escenas en el Salón Los Ángeles y en calles del Centro Histórico.

Para conseguir boletos, U2 habilitó distintas fases de venta anticipada, dirigidas a suscriptores de la banda, clientes de Banamex y fans que se registren gratuitamente en Ticketmaster.

Estas son las fechas y los horarios de las preventas:

Grupo Feedback : lunes 19 de octubre de 2026, a las 10:00 horas.

: lunes 19 de octubre de 2026, a las 10:00 horas. Grupo The Hype : martes 20 de octubre, a las 10:00 horas.

: martes 20 de octubre, a las 10:00 horas. Preventa Banamex : miércoles 21 de octubre, a las 10:00 horas.

: miércoles 21 de octubre, a las 10:00 horas. Preventa gratuita para fans : jueves 22 de octubre, a las 10:00 horas.

: jueves 22 de octubre, a las 10:00 horas. Venta general: viernes 23 de octubre, a las 10:00 horas.

Las preventas para los grupos Feedback y The Hype concluirán a las 22:00 horas de sus respectivos días. La venta anticipada gratuita para fans también terminará a esa hora.

Para participar en esta última opción, no necesitas comprar una membresía ni pagar por el registro. Solo debes ingresar a la página de Ticketmaster para U2, seleccionar el concierto al que deseas asistir, aceptar los términos y condiciones e iniciar sesión en tu cuenta. Puedes elegir ambas fechas.

El registro está disponible hasta el domingo 18 de octubre de 2026, a las 21:59 horas. Un día antes de la preventa recibirás un correo electrónico con el enlace de acceso y las instrucciones para comprar tus entradas. Ticketmaster recomienda ingresar a la fila virtual 30 minutos antes del inicio, aunque completar el registro no garantiza conseguir boletos.

Quienes prefieran participar en las preventas exclusivas para suscriptores pueden adquirir una membresía anual en la página oficial de U2. La suscripción estándar cuesta 60 dólares (aproximadamente mil 103 pesos), mientras que la premium tiene un precio de 85 dólares (mil 562 pesos). Ambas ofrecen beneficios adicionales, como contenido exclusivo y artículos para fans.