¡U2 regresa a México! Anuncian dos conciertos en CDMX: Fechas, recinto y preventa de boletos

Durante los últimos meses, U2 ha mostrado cercanía con México, ya que realizó algunas grabaciones en la capital. (Foto: Cuartoscuro)

Un dicho popular dice que ‘las mejores cosas toman tiempo’, y los fans de U2, la banda de rock alternativo, lo saben, ya que, tras años de espera, los intérpretes de ‘With or Without You’ anunciaron dos conciertos en México.

La banda eligió a la Ciudad de México para llevar su gira The Greatest Show On Earth World Tour, luego de estrechar sus vínculos con la capital, donde en los últimos meses realizó algunas grabaciones en recintos icónicos.

En aquel momento, Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. visitaron el Salón Los Ángeles, un histórico recinto ubicado en la colonia Guerrero, para grabar el videoclip de ‘Silencio’. También utilizaron como escenario las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México.

Su acercamiento fue tal que incluso Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, lanzó una invitación abierta para que los intérpretes de ‘Beautiful Day’ ofrecieran un concierto gratuito en el Zócalo.

Bono y demás integrantes de U2 hicieron grabaciones en la CDMX a inicios de mayo. (Fotografía. Cuartoscuro) (Daniel Augusto)

“Esta es una invitación para que puedan tocar en nuestra maravillosa plaza, que es el Zócalo. Son bienvenidos y nos encantaría mucho”, comentó la mandataria capitalina en un video.

Aunque U2 no ha aceptado esta invitación, sí optó por incluir a México en su gira más reciente, con dos conciertos en nuestro país.

¿Cuándo son los conciertos de U2 en la Ciudad de México?

Bono y compañía visitarán la capital a principios del próximo año. U2 eligió uno de los recintos más importantes para ofrecer sus espectáculos: el Estadio GNP Seguros. Las fechas son las siguientes:

Martes 23 de febrero de 2027

Viernes 26 de febrero de 2027

El anuncio de estos dos conciertos marca el regreso de los artistas a la Ciudad de México, tras nueve años sin que U2 ofreciera un espectáculo en la capital. La última vez que visitaron la ciudad fue en 2017, con su gira por el 30 aniversario del álbum The Joshua Tree.

¿Cuándo es la preventa para fans de U2 en el Estadio GNP Seguros?

Para la venta de entradas, U2 tendrá preventas especiales para los fans que cuenten con una membresía activa en la página oficial de la banda. Estas ventas anticipadas se realizarán en dos fechas diferentes:

Suscriptores del Grupo Feedback: lunes 19 de octubre a las 10:00 horas.

lunes 19 de octubre a las 10:00 horas. Suscriptores del Grupo The Hype: martes 20 de octubre a las 10:00 horas.

Ambas preventas concluirán a las 22:00 horas de sus respectivas fechas. Los interesados pueden adquirir sus membresías a través de la página oficial de U2 para participar en las ventas anticipadas.

¿Cuánto cuestan las membresías para la preventa de U2?

Los precios de las suscripciones que otorgan acceso a las ventas anticipadas son los siguientes:

Suscripción estándar: 60 dólares (mil 103 pesos).

60 dólares (mil 103 pesos). Suscripción premium: 85 dólares (mil 562 pesos).

De acuerdo con la página oficial de U2, las suscripciones tienen una vigencia anual y ofrecen otros beneficios, como sudaderas, libros con fotografías inéditas y contenido exclusivo para fans.

U2 habilitó diversas preventas para los fans. (Foto: Cuartoscuro) (Especial)

¿Cuándo es la ‘Preventa del artista’ de U2? Así puedes registrarte

¿No tienes una membresía? No pasa nada. U2 también habilitó un registro para que sus fans puedan inscribirse y participar en una tercera venta anticipada, llamada ‘Preventa del artista’. Los pasos a seguir son los siguientes:

Ingresa a la página https://signup.ticketmaster.com.mx/u2. Selecciona el evento al que deseas asistir. Acepta los términos y condiciones. Inicia sesión en tu cuenta de Ticketmaster. ¡Listo!

El registro estará disponible hasta el domingo 18 de octubre a las 21:59 horas. La preventa para quienes completen este proceso comenzará el jueves 22 de octubre a las 10:00 horas.

Un día antes de la preventa, recibirás un correo electrónico con el enlace que te llevará a la venta anticipada, así como las instrucciones para participar.

¿Cuándo es la preventa Banamex para U2?

Además de las preventas especiales para los fans con suscripción, Ocesa informó que habrá una venta anticipada para los clientes de Banamex. Esta comenzará en la siguiente fecha:

Cuándo: miércoles 21 de octubre de 2026.

miércoles 21 de octubre de 2026. A qué hora: 10:00 horas.

Finalmente, la venta general de entradas comenzará el viernes 23 de octubre de 2026 a las 10:00 horas.