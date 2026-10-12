¿Cuándo es el concierto de Enjambre y Los Recoditos en el Zócalo? Esto sabemos del Vitae Fest 2026

Enjambre llegará al Zócalo de la CDMX como parte de Vitae Fest 2026, en medio de su gira Daños Luz Tour. Los Recoditos también están en la cartelera. (Fotos: Cuartoscuro.com).

¡Más planes para el otoño! Luego de la oleada de actividades por Día de Muertos, la Ciudad de México seguirá la fiesta con un concierto en el Zócalo cuya cartelera incluye a Enjambre y a Los Recoditos.

Inicialmente, la banda de rock Enjambre anunció que se presentará en la Plaza de la Constitución como parte del Vitae Fest 2026. Más tarde, el propio festival confirmó la fecha del show su Instagram verificado (@followvitae): “Este año volvemos con un gran evento musical. ¡En comunidad se disfruta mejor!”; sin embargo, la publicación luego fue borrada.

¿Cuándo y a qué hora es el concierto de Enjambre en el Zócalo?

Según el calendario del sitio oficial de Enjambre, la banda tendrá una parada en el Zócalo de la CDMX el domingo 8 de noviembre a las 17:00 horas.

Esta fecha aparece justo en medio de dos compromisos de su Daños Luz Tour: el Circo Teatro Renacimiento de Campeche (5 de noviembre) y el Teatro de la Ciudad del Parque Tangamanga de San Luis Potosí (13 de noviembre).

Enjambre confirmó a través de su página oficial que ofrecerá un concierto en el Zócalo de la CDMX el próximo 8 de noviembre, como parte de Vitae Fest 2026. (Foto: www.enjambremusica.com).

Cartelera completa de Vitae Fest 2026

El line up completo, difundido en la plataforma Songkick, también incluye a la banda mexicana Los Recoditos:

Enjambre, de Luis Humberto Navejas, Rafael Navejas, Julián Navejas, Ángel Sánchez e Isaac Navejas.

Mau y Ricky.

Banda Los Recoditos.

Alexander Acha.

¿Qué es Vitae Fest?

El festival es organizado por Vitae, una fundación global sin ánimo de lucro que, de acuerdo con su página web, busca “la difusión de mensajes e iniciativas de reconciliación y esperanza en todo el mundo a través del arte, los medios de comunicación y el entretenimiento”.

Vitae Fest 2026 reunirá a Enjambre, Mau y Ricky, Banda Los Recoditos y Alexander Acha en la Plaza de la Constitución. (Foto: www.songkick.com).

En 2025, Vitae Fest celebró su primera edición en México, también en el Zócalo, con entrada gratuita y artistas como Río Roma, La Adictiva, Trena Marte y Wiinco, así como una obra de teatro musical y un mensaje grabado del Papa Francisco.

“Sé que ustedes están reunidos en el Zócalo. Y están reunidos para recibir y dar. No están reunidos para estarse callados, sino para hacer lío, algo de movimiento, con alegría, para recibir un mensaje y transmitir un mensaje. Gracias por esta voluntad de hacer algo. Porque hay muchas cosas feas en el mundo y las tenemos que arreglar. Pero también hay muchas cosas lindas, que son ustedes que están allí reunidos, porque quieren algo más”, expresó el Papa, citado por Vatican News.

Luis Quinelli, fundador de la Vitae Global Foundation, dijo en 2025 a Imagen Radio que, en un mundo marcado por la polarización y el conflicto, el festival buscaba ser un espacio para recuperar el diálogo y encontrar puntos comunes entre los seres humano.

Aparentemente esta edición también es gratuita, pero no se han dado a conocer los detalles del acceso, pues el año pasado fue necesario descargar la aplicación oficial Vitae Fest para acceder a toda la información y participar en experiencias interactivas durante el evento.

Dicha fundación también tiene actividades en otras ciudades como Buenos Aires, Córdoba y Roma.