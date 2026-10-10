¿Por qué Benny Ibarra dejó Timbiriche? La verdadera razón, según su mamá Julissa

Benny Ibarra es hijo de Julissa, además de sobrino de Luis de Llano (Foto: Cuartoscuro).

La salida de Benny Ibarra de Timbiriche no fue solamente un cambio de alineación para uno de los grupos juveniles más populares del momento, sino que hubo una elección personal: continuar su formación musical lejos de los escenarios.

La serie Timbriche de ViX recupera episodios de los primeros años de la agrupación, entre ellos la participación de Julissa en el ingreso de su hijo y su posterior salida. Pero testimonios de la actriz y el cantante permiten conocer qué ocurrió fuera de la ficción y por qué Benny se alejó del grupo cuando todavía era adolescente.

¿Por qué Benny Ibarra salió de Timbiriche? Esto sabemos

Benny Ibarra dejó Timbiriche cuando estaba por cumplir 15 años para estudiar música en Boston, Estados Unidos, de acuerdo con el testimonio de su madre.

En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante para El minuto que cambió mi destino, Julissa contó que su hijo le manifestó que quería estudiar música. Ella buscó una institución educativa en Estados Unidos, visitó las instalaciones y acordó con él realizar el viaje.

“Él me dijo: ‘Mamá, yo quiero estudiar música’. Entonces, yo encontré la escuela, la fui a ver y él dijo: ‘De acuerdo’”, recordó la actriz.

Benny permaneció en Boston durante cuatro años y medio, periodo en el que cursó sus estudios. Su salida ocurrió cuando Timbiriche atravesaba una etapa de éxito, por lo que la decisión generó inconformidad entre algunas personas vinculadas con el proyecto.

“Luis, Víctor, no me podían ver, porque cómo me lo iba a llevar si era un gran éxito del grupo”, contó Julissa al referirse a Luis de Llano y Víctor Hugo O’Farrill.

Benny Ibarra y Sasha Sokol tuvieron una relación sentimental en la adolescencia. FOTO: DAVID POLO /CUARTOSCURO.COM (David Polo)

¿Julissa estaba en contra de que Benny entrara a Timbiriche?

La actriz reconoció que inicialmente no estaba convencida de que su hijo se integrara a la agrupación infantil. Su preocupación estaba relacionada con consecuencias de comenzar una carrera profesional a una edad tan temprana.

“Nunca vi con muy buenos ojos eso”, explicó Julissa en la conversación con Gustavo Adolfo Infante. Según su relato, el éxito del grupo modificó la convivencia familiar, pues Benny pasaba buena parte de su tiempo entre ensayos, grabaciones, presentaciones y giras.

“De alguna manera sí, se lo arrancaron de nuestra vida”, expresó la actriz sobre la ausencia de su hijo durante aquellos años.

La participación de Benny comenzó después de que Luis de Llano lo viera imitar a Kiss junto con su hermano al final de una obra de teatro en la que trabajaba Julissa. El productor se interesó en el niño y lo invitó a probarse para el proyecto.

La actriz también recordó que Memo Méndez Guiú quedó convencido por la interpretación del menor durante una prueba de canto. Así comenzó la trayectoria de Benny en Timbiriche, donde compartió escenario con Sasha Sokol, Alix Bauer, Mariana Garza, Diego Schoening y Paulina Rubio.

¿Qué pasó con Benny Ibarra y Sasha Sokol antes de su salida?

La relación sentimental de Benny Ibarra y Sasha Sokol también forma parte de la historia del grupo. Ambos comenzaron su noviazgo cuando tenían alrededor de 10 años y permanecieron juntos hasta los 14.

En Historias Engarzadas, Sasha describió aquel vínculo como “un amor muy fuerte, pero también muy infantil”. Benny recordó en una conversación con Yordi Rosado que existió una química especial entre ambos durante su infancia y adolescencia.

La relación terminó poco antes de que el cantante se marchara a Boston. De acuerdo con Julissa, Benny quería estudiar música y ambos acordaron que viajara a Estados Unidos para continuar su preparación.