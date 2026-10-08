Luis de Llano rechaza uso de su imagen en serie de ‘Timbiriche’: Es ‘uso lucrativo e inconsentido’

Luis de Llano compartió un comunicado en contra de la nueva serie de Timbiriche durante el día del preestreno de la producción de VIX, donde expresa su desacuerdo por el “uso lucrativo de su imagen”.

El productor realizó el post (pero posteriormente lo borró y luego volvió a subirla) para deslindarse de “cualquier narrativa” de obras de ficción o documental que haga referencia a él.

“Se hace constar que se ha procedido por las vías notariales y judiciales correspondientes a notificar a la empresa, plataforma y productora, la oposición formal al uso lucrativo e inconsentido de la imagen y derechos del suscrito en cualquier obra de ficción o documental, deslindándonos de cualquier narrativa emitida de forma unilateral por dichas empresas.”, se lee en el documento firmado por la representación legal de Luis de Llano.

Este reclamo hacia la nueva serie se suma al de los exintegrantes de Timbiriche, quienes se quejaron en un comunicado firmado por diferentes artistas, entre ellos Sasha Sokol.

“Ninguno de nosotros participó en la creación de esta serie ni fuimos consultados sobre las historias que en ella se cuentan. Tampoco autorizamos el uso de nuestra imagen, voz o identidad (...) “Sabemos, sin embargo, que se presenta como una historia ficcionada que puede mezclar hechos reales con situaciones que nunca sucedieron. Y eso importa”.

Luis de Llano compartió un comunicado para expresar su descontento con la nueva serie de Timbiriche. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

¿Dónde ver la serie de Timbiriche?

La serie de Timbiriche tiene un preestreno este jueves 8 de octubre al finalizar el noticiero de Enrique Acevedo, transmitido en el canal Las Estrellas, donde se van a pasar los primeros dos episodios.

Posteriormente, llega a la plataforma Vix el viernes 9 de octubre, de igual manera se lanzan dos capítulos. Los siguientes van a estrenarse posteriormente.

La serie está compuesta por un total de 8 episodios, donde se cuentan historias de ficción sobre los integrantes de la banda Timbiriche.

Productor defiende la serie Timbiriche

Pablo Cruz, productor ejecutivo de la serie, aclaró que la trama está inspirada, más no basada, en hechos reales y que el abordaje del caso de Sasha Sokol y Luis de Llano era necesario para la trama, la cual lo narra con cuidado.

“Hicimos una investigación larguísima y de muy profunda sobre todo lo que es público y todo lo que todos compartimos y sabemos sobre la banda Timbiriche y sus integrantes. Tomamos toda esa información y nos inspiramos en todo eso para escribir una ficción (...) es nuestra interpretación de lo que pasó”, explicó en conferencia de prensa.

A estas declaraciones se le suman las del actor Osvaldo Benavides, protagonista de la serie, donde señaló que mencionaron la relación de Sasha Sokol y Luis de Llano porque no podían “hacer como que nada pasó”, aunque descartó mencionar posibles conflictos y temas legales a los cuales podría enfrentarse la producción.

“Si la serie no expresa esto, si no hay una atención a estos temas. dejamos de lado esto que todos sabemos sobre las situaciones de abuso, que siguen existiendo, hay que ser sensibles a la realidad”, dijo en un encuentro con los medios publicado por el programa De primera mano.