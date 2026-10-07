La Oreja de Van Gogh anuncia conciertos en México: Fecha, sede y cuándo será la preventa

La preventa de boletos comienza la próxima semana y será exclusiva para clientes de HSBC. (Foto: Cuartoscuro)

¡Esto no es un simulacro! La Oreja de Van Gogh vuelve a México con cuatro conciertos en tres ciudades diferentes: Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México. Las fechas forman parte de la gira ‘Tantas cosas que contar’, con la que la banda regresará al país.

Se trata de una noticia que los fans de los intérpretes de ‘Rosas’ esperaban desde hace un año, cuando Amaia Montero anunció su regreso a La Oreja de Van Gogh como vocalista, tras la salida de la cantante Leire Martínez.

Previo al anuncio de los conciertos, la banda ya había confirmado su regreso a México, un país que ocupa un lugar especial para los músicos: “Una gira de La Oreja no es una gira si no pasa por nuestra segunda casa: México. Nos vemos el próximo verano”, dijeron en su momento.

¿Cuándo son los conciertos de La Oreja de Van Gogh en México?

La banda llegará a México a finales de junio e inicios de julio, donde dará cuatro conciertos en total. Las presentaciones se realizarán en tres ciudades del país y las fechas son las siguientes:

27 de junio: Arena Monterrey, Monterrey.

Arena Monterrey, Monterrey. 2 de julio: Arena VFG, Guadalajara.

Arena VFG, Guadalajara. 8 y 9 de julio: Palacio de los Deportes, Ciudad de México.

Los fans han esperado estos conciertos por décadas, ya que la última ocasión en la que La Oreja de Van Gogh visitó México con Amaia Montero como vocalista fue en 2007, como parte de su ‘Tour Guapa’.

Después de aquella presentación, la banda volvió a México en otras ocasiones, aunque entonces estuvo acompañada por Leire Martínez como vocalista. Ahora, el regreso de Amaia Montero marca una nueva etapa para el grupo y permitirá que sus seguidores vuelvan a verla al frente de La Oreja de Van Gogh durante esta gira.

El regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh se rumoraba desde la salida de Leire Martínez. (Foto: Shutterstock )

¿Cuándo es la preventa de boletos para La Oreja de Van Gogh en México?

Los boletos para los conciertos de La Oreja de Van Gogh comenzarán a venderse la siguiente semana. Sin embargo, debes saber que habrá una preventa exclusiva para personas que cuentan con tarjetas de HSBC.

Las fechas de esta primera etapa de venta son las siguientes:

Martes 13 de octubre de 2026: preventa para tarjetas Premier de crédito y débito.

preventa para tarjetas Premier de crédito y débito. Miércoles 14 de octubre de 2026: preventa para tarjetas de crédito y débito HSBC.

Para todas las fechas, la preventa para clientes Premier comenzará a las 11:00 de la mañana y se extenderá hasta los últimos minutos del 13 de octubre. Después de esta primera etapa, iniciará la venta anticipada para los demás cuentahabientes de HSBC.

En el caso de estos últimos, la preventa dará inicio a las 9:00 de la mañana del miércoles 14 de octubre y se extenderá hasta las 11:59 de la noche de ese mismo día. Esta será una primera oportunidad para que los seguidores de la banda intenten asegurar sus entradas antes de la venta general.

¿Cuándo es la venta general para La Oreja de Van Gogh en México?

Tras las preventas, comenzará la venta general de entradas, en la que podrán participar todas las personas, sin necesidad de tener una cuenta bancaria o tarjeta de HSBC. La fecha y hora para adquirir los boletos son las siguientes:

Cuándo: jueves 15 de octubre de 2026.

jueves 15 de octubre de 2026. A qué hora: 11:00 de la mañana.

Los boletos estarán disponibles a través de la plataforma Ticketmaster. Para aumentar las posibilidades de encontrar entradas, se recomienda ingresar al portal entre 20 y 15 minutos antes del inicio de la venta general o de las preventas.

Esto se debe a que la plataforma suele habilitar una fila virtual para organizar el acceso de los usuarios. En ella, los fans reciben un turno para poder ingresar posteriormente al mapa del recinto, consultar los lugares disponibles y seleccionar los boletos para los conciertos de La Oreja de Van Gogh.