Dos hombres originarios de Sinaloa fueron asesinados en el fraccionamiento Lomas de Angelópolis III, en Santa Clara Ocoyucan.

Dos hombres fueron asesinados a balazos la tarde de este sábado en el fraccionamiento Lomas de Angelópolis III, uno de los más exclusivos de Puebla, ubicado en el municipio de Santa Clara Ocoyucan.

Una de las víctimas fue identificada de manera preliminar como Juan Pablo Quintero Navidad, alias ‘El 25′, quien presuntamente sería sobrino de Rafael Caro Quintero, fundador del extinto Cártel de Guadalajara, según fuentes al interior de la Fiscalía General del Estado (FGE).

La segunda víctima habría sido identificada como Paulino Félix Teodoro, quien presuntamente se desempeñaba como escolta.

Ambos fueron atacados con armas de fuego en las inmediaciones del parque Michoacán, donde vecinos reportaron haber escuchado alrededor de diez detonaciones de grueso calibre, cerca de las 17:00 horas.

De acuerdo con los primeros reportes, tras perpetrar la agresión, los responsables huyeron a bordo de un automóvil Volkswagen Taos, color gris. En el lugar de los hechos fue localizada un arma de fuego calibre .556.

FGE confirma origen sinaloense de las víctimas; investiga ataque

La FGE de Puebla confirmó que las dos víctimas fueron registradas como Juan Pablo N. y Paulino N., ambos originarios de Sinaloa, y precisó que inició las investigaciones ministeriales y periciales para establecer la mecánica de la agresión, recabar indicios e identificar a los responsables.

Oficialmente la Fiscalía no ha informado el vínculo familiar de la víctima con Caro Quintero, sin embargo, fuentes confiables al interior del organismo así lo dieron a conocer.

Por su parte, en un comunicado la institución detalló que elementos de seguridad pública acudieron al sitio tras recibir una alerta por detonaciones de arma de fuego. Al llegar, localizaron a dos hombres con lesiones, por lo que solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia; sin embargo, los paramédicos confirmaron que ambos ya no contaban con signos vitales.

Cerca de las 20:00 horas, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se practicarán las necropsias de ley y los procedimientos correspondientes para confirmar oficialmente sus identidades.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas por este doble homicidio.