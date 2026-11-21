Documentos de inteligencia de la Sedena detallan las cuatro detenciones previas de ‘El Chapo Isidro’ en Sinaloa.

Antes de su captura en Guasave, Sinaloa, Fausto Isidro Meza Flores, alias ‘El Chapo Isidro’, fue detenido y liberado en cuatro ocasiones durante las gestiones de los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con documentos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), este es el historial detallado de sus capturas previas en Sinaloa antes de ser arrestado nuevamente la noche del viernes 20 de noviembre.

Las cuatro detenciones de ‘El Chapo Isidro’ entre 2011 y 2015

Primera detención: 4 de mayo de 2011

Lugar: Culiacán, Sinaloa.

Gobiernos: sexenio de Felipe Calderón y gobierno de Mario López Valdez en Sinaloa.

‘El Chapo Isidro’ fue capturado por primera vez tras ser señalado por delincuencia organizada, delitos contra la salud y portación de armas de uso exclusivo del ejército. Recuperó su libertad poco después sin que los registros detallaran los motivos jurídicos.

Segunda detención: 9 de julio de 2014

Lugar: Guasave, Sinaloa.

Gobiernos: sexenio de Enrique Peña Nieto y gobierno de Mario López Valdez en Sinaloa.

Tres años después, Meza Flores volvió a ser arrestado por presunta delincuencia organizada y portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Pero nuevamente quedó en libertad sin recibir una condena.

'El Chapo Isidro' era uno de los más buscados por el FBI; la recompensa por el capo alcanzaba los cinco millones de dólares. (Secretaria de la Defensa Nacional)

Tercera detención: 8 de agosto de 2014

Lugar: Ahome, Sinaloa.

Gobiernos: sexenio de Enrique Peña Nieto y gobierno de Mario López Valdez en Sinaloa.

Menos de un mes después de su segunda detención, fue arrestado por tercera ocasión, ahora en el municipio de Ahome, por portación de armas de uso exclusivo del Ejército. Sin embargo, tampoco derivó en una reclusión prolongada.

Cuarta detención: 16 de abril de 2015

Lugar: Guasave, Sinaloa.

Gobiernos: sexenio de Enrique Peña Nieto y gobierno de Mario López Valdez en Sinaloa.

Fue capturado por cuarta ocasión en su bastión de Guasave por delitos similares de índole federal, recuperando su libertad una vez más.

Nueva captura de ‘El Chapo Isidro’: 20 de noviembre de 2026

Después de más de una década prófugo, Fausto Isidro Meza Flores fue detenido nuevamente el viernes 20 de noviembre, durante un operativo de las fuerzas federales en el norte de Sinaloa.

La captura fue resultado de un despliegue coordinado de autoridades mexicanas, con apoyo de inteligencia de Estados Unidos, particularmente del Comando Norte.

En estos hechos también fueron arrestados Germán ‘N’, alias ‘El Serafín’, señalado como segundo al mando de la organización, y José ‘N’, identificado como operador financiero.

El operativo también provocó una serie de hechos violentos en el norte de Sinaloa, entre ellos enfrentamientos, bloqueos carreteros y quema de vehículos en municipios como Guasave, Ahome, Guamúchil y Navolato. La Sedena reportó posteriormente la muerte de cuatro militares durante las acciones.

Meza Flores era uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI.

Encabezaba el Cártel de Guasave, también conocido como Los Mazatlecos, una organización criminal que surgió como brazo armado del Cártel de los Beltrán Leyva y que posteriormente consolidó una estructura propia en el norte de Sinaloa.

De acuerdo con información de la Sedena, también mantenía una alianza con la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.