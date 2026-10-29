Peña Nieto lamenta muerte de Cuauhtémoc Cárdenas: ‘Deja una huella imborrable en la historia de México’

El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, lamentó este jueves 29 de octubre el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, a quien reconoció como una figura fundamental en la transición democrática de México.

Peña Nieto, a través de un mensaje publicado en redes sociales, destacó la lucha del fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien falleció este miércoles a los 92 años, por la apertura política, la pluralidad y el fortalecimiento de la democracia mexicana.

“Su lucha por la apertura política, la pluralidad y el fortalecimiento de nuestra democracia deja una huella imborrable en la historia contemporánea del país”, escribió en sus redes sociales.

El expresidente, al igual que Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador, expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos de Cárdenas Solórzano, a quien dedicó un mensaje de despedida.

“Lamento profundamente el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, figura fundamental en la transición democrática de México. Mi más sentido pésame a su familia y seres queridos. Descanse en paz”, señaló en su publicación.

Sheinbaum rinde homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas

Para recordar la vida y lucha de Cuauhtémoc Cárdenas, la presidenta Claudia Sheinbaum dedicó parte de la Mañanera a homenajear la memoria de quien fue tres veces candidato presidencial.

“Desde aquí mandamos un abrazo cariñoso a Lázaro, Cuauhtémoc y Camila, sus hijos, y a todas las personas que estuvieron cerca del ingeniero”, señaló la mandataria federal.

En su intervención, la titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, destacó que la lucha del ingeniero influyó profundamente en el México de hoy y lo reconoció como un hombre que marcó la transición a la vida democrática y dejó una huella en la transformación del país.

“Su ejemplo demuestra que las convicciones adquieren sentido cuando son puestas al servicio del pueblo. Su formación universitaria y sus responsabilidades como senador y gobernador de Michoacán le permitieron comprender la problemática de la nación y entender que la democracia exige perseverancia, y que una causa justa necesita personas con arrojo y decisión”, añadió.

Rosa Icela Rodríguez recordó la creación de la Corriente Democrática dentro del PRI, junto con Ifigenia Martínez y Porfirio Muñoz Ledo, entre otros luchadores sociales, y la ruptura posterior con el partido oficial para irse en un periplo por el país en su intención de cambiar esquemas en “la lucha por una nación más justa”.

Mientras que Laura Itzel Castillo recordó a Cuauhtémoc Cárdenas como un hombre de principios que supo mantener sus ideales aún en las circunstancias más difíciles.

“Con la salida del ingeniero Cárdenas y esta ruptura que se da en el PRI y la formación de la Corriente Democrática, así como su candidatura a la Presidencia de la República, logró lo que durante décadas parecía imposible: una gran movilización ciudadana que se expresó en las urnas a través del sufragio”, afirmó.

También recordó que, mientras una parte de la izquierda debatía si el camino era el marxismo, el trotskismo o el leninismo, desde la vertiente de la izquierda nacionalista que encabezaba su padre, el ingeniero Heberto Castillo, como candidato del Partido Mexicano Socialista, se tomó una decisión histórica: declinar su candidatura en favor del ingeniero Cárdenas en la campaña de 1988.

Con información de Quadratín