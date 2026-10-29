Clima para el ‘Halloween’ en CDMX y Edomex: Hasta 11°C para el viernes 30 de octubre

Así estará el clima para la CDMX este 30 de octubre de 2026.

El clima en el Valle de México este viernes 30 de octubre será mayormente despejado. Se esperan temperaturas frescas en la mañana y cálidas por la tarde, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La Ciudad de México y el Estado de México tendrán condiciones estables, ideales para disfrutar de las actividades al aire libre.

¿Qué temperaturas hará mañana en CDMX y Edomex?

La Ciudad de México tendrá una mínima de 11.3°C y una máxima de 24.7°C. Toluca, por su parte, registrará 6.0°C de mínima y 21.3°C de máxima. Es importante notar esta variación entre ambas ciudades para quienes se desplazan en la región.

Para Naucalpan de Juárez, se esperan temperaturas entre 11.3°C y 24.3°C. En Ecatepec de Morelos, el termómetro estará de 11.0°C a 25.7°C. Estos municipios del Estado de México disfrutarán de un día templado a cálido y sin complicaciones.

¿Lloverá este viernes en la CDMX y Edomex?

El cielo en el Valle de México estará totalmente despejado durante el día, sin presencia de nubes significativas. No se espera lluvia ni en la Ciudad de México ni en el Estado de México. Las condiciones serán ideales para realizar actividades al aire libre con tranquilidad.

El viento será ligero en la región, lo que contribuye a un ambiente agradable. En la Ciudad de México y Naucalpan, se esperan 9 km/h. Toluca tendrá 3 km/h, y Ecatepec registrará 9 km/h. El cielo se mantendrá sin nubes importantes, garantizando un día tranquilo.

¿Cómo estará el clima en el Valle de México este fin de semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

viernes 30 de octubre : Máxima de 25°C, Mínima de 12°C, Despejado, viento de 8 km/h.

: Máxima de 25°C, Mínima de 12°C, Despejado, viento de 8 km/h. sábado 31 de octubre : Máxima de 25°C, Mínima de 11°C, Despejado, viento de 9 km/h.

: Máxima de 25°C, Mínima de 11°C, Despejado, viento de 9 km/h. domingo 1 de noviembre: Máxima de 24°C, Mínima de 11°C, Despejado, viento de 9 km/h.

El fin de semana mantendrá los cielos despejados y temperaturas agradables en todo el Valle de México. Las máximas estarán en 25°C y las mínimas cerca de 11°C. Un panorama ideal para actividades al aire libre y disfrutar del clima estable en la región.

¿Cómo prepararse para el clima en CDMX y Edomex?

Con mañanas frescas y tardes cálidas, se recomienda usar capas de ropa para adaptarse. Es importante mantenerse hidratado, sobre todo al aire libre, bebiendo suficiente agua. Proteja su piel del sol con bloqueador solar para evitar quemaduras y disfrutar del día.

Si sale temprano, lleve un suéter o chamarra ligera para el frío matutino. Durante el día, la ropa cómoda y fresca es la mejor opción. No olvide sus gafas de sol y un sombrero para protegerse del sol. Esté preparado para disfrutar el clima sin contratiempos.

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