Dura ‘resaca’ para dueña de tequila José Cuervo: Ventas caen 21% en tercer trimestre

Las acciones de Becle cayeron hasta 14 por ciento durante las operaciones del jueves en la Ciudad de México, su mayor descenso intradía desde 2023. (Foto: Shutterstock)

Becle SAB, fabricante del tequila José Cuervo, registró su mayor caída en tres años después de reportar retrocesos en todas sus regiones y categorías de productos, debido a movimientos cambiarios desfavorables y menores envíos fuera de América del Norte.

Las ventas netas de José Cuervo cayeron 21 por ciento respecto al año anterior, de acuerdo con el informe de resultados del tercer trimestre de la compañía.

En el conjunto de la empresa, el volumen de ventas disminuyó casi 9 por ciento, una caída que Becle atribuyó principalmente a la reciente venta de activos no estratégicos, como parte de su estrategia para concentrarse en bebidas espirituosas premium.

Las acciones de Becle cayeron hasta 14 por ciento durante las operaciones del jueves en la Ciudad de México, su mayor descenso intradía desde 2023. En lo que va de 2026, los títulos han perdido cerca de un tercio de su valor.

¿Por qué cayeron las ventas de José Cuervo?

Los resultados se suman a un año complicado para el mayor productor de tequila del mundo, que ha estado reorganizando su red de distribución en Estados Unidos mientras enfrenta una menor demanda de bebidas espirituosas.

Las empresas de bebidas alcohólicas de todo el mundo han tenido dificultades ante la caída de las ventas, debido a que los consumidores reducen sus compras por cambios en sus preferencias, tendencias relacionadas con la salud y mayores restricciones en sus gastos.

Analistas de GBM señalaron que los cambios en la red de distribución de Estados Unidos deberían contribuir a una recuperación gradual del volumen de ventas.

“Sin embargo, las presiones que enfrenta la industria y la debilidad de los consumidores podrían limitar la recuperación”, escribieron en una nota de análisis.

Las ventas de Becle cayeron 15 por ciento en el tercer trimestre, a 9 mil 300 millones de pesos (casi 500 millones de dólares), mientras que la utilidad operativa se desplomó 64 por ciento.

¿Cómo afecta la fortaleza del peso a José Cuervo?

La fortaleza del peso mexicano también ha afectado los resultados de Becle, ya que los ingresos obtenidos en el extranjero se traducen en una menor cantidad de pesos al convertirlos a la moneda nacional.

La compañía posee más de 30 marcas de bebidas espirituosas, entre ellas 1800 Tequila, el ron Kraken y el whisky Bushmills.