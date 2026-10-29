Así fue cuando Cuauhtémoc Cárdenas declinó su candidatura presidencial para dar paso a AMLO

De aliados a adversarios: así cambió la relación entre AMLO y Cuauhtémoc Cárdenas. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro)

Pese al respeto y estima que Andrés Manuel López Obrador tenía por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, lo veía como un adversario político, declaró en enero de 2023.

El exgobernador de Michoacán y tres veces candidato presidencial fue desplazado dentro del movimiento para las elecciones de 2006, cuando el Partido de la Revolución Democrática (PRD), organización política que fundó, prefirió darle el lugar a Andrés Manuel López Obrador.

Las voces al interior del PRD no veían a Cuauhtémoc Cárdenas como el candidato presidencial. El entonces gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca, pidió al exgobernador de Michoacán reconocer que era el “momento político” de López Obrador, por la popularidad que tenía.

Lo mismo pidió Leonel Cota Montaño, entonces presidente nacional del PRD, quien no consideró a Cuauhtémoc Cárdenas como posible candidato presidencial, al justificar que la convocatoria ya había cerrado.

Sin embargo, veían en el ingeniero Cárdenas el poder para consolidar el proyecto político de izquierda.

En febrero de 2005, Cuauhtémoc Cárdenas anunció su intención de ser el candidato presidencial del PRD, pero para julio de 2005 se bajó de la contienda interna del partido y dejó el paso libre a López Obrador, ante la evidente preferencia por el tabasqueño al interior de la organización.

AMLO vio en Cárdenas un adversario político

Fue en la tercera oportunidad que tuvo López Obrador cuando ganó la elección presidencial. En una de sus conocidas ‘mañaneras’ del 31 de enero de 2023, el entonces mandatario declaró que veía en Cuauhtémoc Cárdenas un adversario político.

“En política sí es mi adversario político, si él asume una postura conservadora. Lo estimo mucho, lo respeto, lo considero precursor de este movimiento”, declaró.

Aunque existía una lucha afín y compañerismo partidista, la relación entre el expresidente López Obrador y el exgobernador de Michoacán se mermó desde años atrás, con un evidente punto de quiebre en el apoyo que recibió AMLO para la Presidencia en 2006.

El distanciamiento entre López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas era evidente; incluso, nunca lo invitó a su gabinete ni a otro cargo. Mientras tanto, el excandidato presidencial lanzó críticas contra las políticas de Morena.

Algunos de los cuestionamientos fueron por la decisión de López Obrador de priorizar la construcción de la refinería Dos Bocas en lugar de impulsar la exploración y explotación de petróleo.

Cárdenas reprobó el gobierno del tabasqueño y decidió publicar en 2022 un libro titulado ‘Por una democracia progresista’, donde profundizó sus desacuerdos con el primer gobierno de Morena.