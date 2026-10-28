AMLO y Cuauhtémoc Cárdenas: ¿Qué ‘rompió’ la alianza de dos líderes de izquierda?

Cuauhtémoc Cárdenas y López Obrador compartieron una trayectoria en la izquierda mexicana, pero sus caminos políticos se separaron. (Cuartoscuro).

La relación política, primero cercana y luego distante, entre Andrés Manuel López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien falleció este 28 de octubre, marcó la historia de la política mexicana y la izquierda en México.

El desencuentro llegó a uno de sus momentos más visibles en enero de 2023, cuando el entonces presidente calificó al ingeniero como su adversario político por su participación en la iniciativa opositora Colectivo por México.

“Si asume una postura en contra de este proyecto [de transformación], lo considero pues su adhesión a este grupo [...] lo sitúa en una postura de adversario político”, aseguró López Obrador.

El vínculo entre ambos comenzó a finales de los años ochenta, cuando Cárdenas encabezó el Frente Democrático Nacional (FDN), una coalición que reunió a sectores inconformes con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para buscar mayor apertura dentro de la institución política.

López Obrador, quien entonces militaba en el PRI, se incorporó a ese movimiento y posteriormente participó en la fundación del PRD en 1989.

En 1988, Cárdenas perdió las elecciones presidenciales contra Carlos Salinas de Gortari, luego de unas votaciones marcadas por la caída del sistema, lo que le llevó a reclamar fraude en distintos estados del país.

Cárdenas se convirtió en una de las principales figuras de la nueva organización, mientras el político tabasqueño desarrollaba su propia trayectoria.

Uno de los primeros desencuentros se produjo cuando López Obrador asumió la jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal, en diciembre de 2000, después de que Cárdenas encabezara la administración capitalina.

De acuerdo con versiones recogidas por la prensa, la decisión de López Obrador de integrar a su propio equipo y dejar fuera a colaboradores de su antecesor contribuyó al distanciamiento.

Años después, ambos coincidieron en la disputa por la candidatura presidencial de 2006: Cárdenas contempló competir por cuarta ocasión, pero finalmente se retiró, mientras el PRD respaldó a López Obrador.

Las diferencias continuaron durante los años siguientes. Aunque Cárdenas apoyó la candidatura presidencial de López Obrador en 2012, ambos siguieron caminos distintos. López Obrador abandonó el PRD ese año para impulsar su propio movimiento, que desembocaría en Morena; Cárdenas renunció al partido en noviembre de 2014, en medio de una crisis interna agravada por el caso Ayotzinapa y sus desacuerdos con la dirigencia.

Diferencias con el gobierno de AMLO

Durante el gobierno de López Obrador, el ingeniero también cuestionó distintas decisiones de política económica, energética y de seguridad, además de expresar reservas sobre el rumbo del país.

El momento más explícito de la ruptura llegó el 31 de enero de 2023, cuando López Obrador fue cuestionado sobre la participación de Cárdenas en Colectivo por México, una plataforma que buscaba formular propuestas para el país y que reunía a políticos, académicos e integrantes de la sociedad civil.

El presidente respondió que consideraba al ingeniero su adversario político si asumía una postura conservadora, aunque también afirmó que lo estimaba, respetaba y reconocía como precursor de su movimiento.

Días después, aclaró que no lo consideraba un enemigo y sostuvo que las diferencias políticas no implicaban una pelea personal.

“Yo lo quiero mucho, pero además lo respeto porque es precursor del movimiento democrático. Nosotros llegamos a la Presidencia para impulsar una transformación, la Cuarta Transformación, con el apoyo de millones de mexicanos, esto no es asunto de un solo hombre, somos millones”, dijo el entonces presidente.