Pío López Obrador, hermano de AMLO, se apunta para 2027: Busca diputación federal por Tuxtla Gutiérrez

Pío López Obrador recordó la campaña de 2009 junto a su hermano, Andrés Manuel López Obrador, en Chiapas.

Pío López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, informó que solicitó su registro ante Morena para participar como aspirante a la coordinación distrital de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional por el Distrito 9 de Chiapas, con cabecera en Tuxtla Gutiérrez.

A través de un video difundido en sus redes sociales, López Obrador señaló que tomó esta decisión como parte de su compromiso con el movimiento de la Cuarta Transformación y con Chiapas, estado en el que, dijo, ha vivido durante los últimos 60 años.

“Por ello quiero comunicarles que solicité mi registro a Morena para participar como aspirante a la coordinación distrital de los comités de defensa de la transformación y la soberanía nacional por el distrito 9 de Chiapas, con cabecera aquí en Tuxtla Gutiérrez”, expresó.

Pío López Obrador se someterá a encuesta de Morena

El hermano de AMLO indicó que su aspiración estará sujeta a la decisión de la ciudadanía de Tuxtla Gutiérrez y al proceso de selección de Morena.

Explicó que quienes aspiran a cargos de elección popular dentro del partido son seleccionados mediante encuestas, mecanismo que calificó como una herramienta “científica y técnicamente probada y comprobada”.

“Habrá de someterme al resultado de la voluntad mayoritaria de las ciudadanas y los ciudadanos de Tuxtla, ya que el pueblo pone y el pueblo quita”, afirmó.

Pío López Obrador también llamó a fortalecer el movimiento de la Cuarta Transformación y señaló que busca contribuir a la recuperación de Morena “desde sus bases”.

Recuerda campaña con AMLO en Tuxtla Gutiérrez

Durante su mensaje, Pío López Obrador recordó que en 2009 participó junto con Andrés Manuel López Obrador en una campaña electoral en el mismo distrito.

Según relató, hace 17 años recorrieron el Distrito 9 como candidato y acompañante, respectivamente, mediante una coalición de partidos progresistas.

“En el 2009, hace 17 años, caminamos juntos como candidato en este mismo distrito electoral con una coalición de partidos progresistas, a ras de suelo y casa por casa”, recordó.

Aseguró que en aquella elección obtuvieron un resultado que consideró exitoso, aunque sostuvo que sus adversarios cometieron “un gran fraude”.

¿Por qué Pío López Obrador busca participar en Morena?

El hermano del expresidente explicó que su decisión responde, dijo, a una “responsabilidad histórica” para mantener los principios, ideales y convicciones que dieron origen al movimiento.

“Es inspirar a las nuevas generaciones, como los héroes de la patria nos inspiraron a nosotros”, señaló.

También sostuvo que Morena representa, desde su perspectiva, una herramienta para que el pueblo de México continúe construyendo la transformación del país.

Finalmente, hizo un llamado a hombres y mujeres a organizarse y continuar trabajando “desde abajo y entre todos”, además de defender la soberanía nacional.

“Con el pueblo todo, sin el pueblo nada, y amor con amor se paga”, concluyó.