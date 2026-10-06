Tatiana Clouthier arremete contra Morena por designación de Andrea Chávez: ‘Ni la convocatoria ha salido’

Tatiana Clouthier criticó el uso del método interno de Morena a conveniencia para designar a Andrea Chávez como virtual candidata para Ciudad Juárez, Chihuahua.

En medio de la cruzada contra el proceso de Morena para designar a Clara Luz Flores para la gubernatura de Nuevo León, la morenista señaló las irregularidades de los procesos, pese a su discurso de escuchar la voluntad de las personas.

“El día de hoy vimos que a Andrea Chávez se le entrega el nombramiento de coordinadora en Ciudad Juárez; ni la convocatoria ha salido y ya es coordinadora. Alarma”, dijo Clouthier a Sin Embargo al Aire.

La semana pasada, Andrea Chávez, actual senadora con licencia, fue descartada como virtual candidata a la gubernatura de Chihuahua frente a Cruz Pérez Cuéllar. Al igual que Clouthier, no estuvo convencida con la decisión ni mostró unidad con su ‘compañero de movimiento’.

Sin explicación, ante las diferencias y el distanciamiento, Ariadna Montiel, presidenta de Morena, y Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, decidieron otorgarle este otro cargo a la chihuahuense.

“No pongo en tela de juicio, hablo de los hechos y el hecho es que el día de hoy, sin haber convocatoria lanzada, sin ningún método ni nada, Andrea Chávez fue designada (...) es decir, el método se puede violentar cuando el método se requiere ser violentado”, precisó la morenista.

¿Tatiana Clouthier rompe con Morena?

La exservidora pública afirmó que Morena se equivocó al decidirse por Clara Luz Flores como virtual candidata a la gubernatura de Nuevo León.

Comentó que poner “a una persona con este perfil” resultaría en la derrota de Morena en Nuevo León frente a Movimiento Ciudadano o el PRI y PAN.

Recordó que la imagen de Flores estaría manchada por la polémica de 2021, cuando fue señalada por participar en NXIVM, secta estadounidense que operaba bajo la fachada de una organización de superación personal, pero cuya red se dedicaba al tráfico sexual, la esclavitud y el crimen organizado.

Supuestamente, Tatiana Clouthier pidió a Morena contemplar los señalamientos contra Clara Luz Flores, pero consideró que fueron pasados por alto.

En este contexto, decidió crear un nuevo movimiento, que no queda claro si va en contra de Morena, que llevará por nombre “Todos con Conciencia”. Afirmó que no busca cargos, sino “transformar Nuevo León”, entidad considerada el bastión de Movimiento Ciudadano.

Además, el Partido del Trabajo considera abanderar a Tatiana Clouthier, pero ello significaría una división de los votos y mayores posibilidades para la permanencia del actual partido en el poder o para que gane el PRI y PAN.