¿Indirecta de Andrea Chávez a Morena por encuesta en Chihuahua? ‘Si decisiones son erróneas, el tiempo dirá’

Andrea Chávez pidió licencia en el Senado para competir por la candidatura de Morena a la gubernatura de Chihuahua.

De esas indirectas bien directas... Andrea Chávez publicó un mensaje en su cuenta de X después de que Morena le dio un ‘premio de consolación’ al nombrarla coordinadora en Ciudad Juárez.

Andrea Chávez, quien buscaba ser la candidata de Morena para la gubernatura de Chihuahua en 2027, dijo que “si la política es justa o injusta, si las decisiones ajenas son erróneas o acertadas, solo el tiempo y el pueblo lo dirán”.

“Hoy como siempre, pongo al servicio de nuestra militancia y de nuestro movimiento, lo poco o mucho que hemos construido durante años para saldar la deuda que nuestro Estado tiene con Ciudad Juárez. Nada para mí. Todo para quienes madrugan, sacan adelante a sus familias, y mueven al mundo con su trabajo”, publicó en sus redes sociales.

Andrea Chávez fue superada por Cruz Pérez Cuéllar en la encuesta de Morena para Chihuahua por 8.5 contra 1.5 puntos, aunque por márgenes muy pequeños en las evaluaciones de opinión positiva y preferencia para representar a la alianza Morena-PT-Verde.

Andrea Chavéz adelantó que seguirá con las conversaciones con Morena, “pero en el territorio, no en la Ciudad de México, y con nuestras bases, no solo con las dirigencias”.

“Esta tarde, más información”, adelantó la senadora con licencia.

La decisión de Morena de dar a Cruz Pérez Cuéllar la virtual candidatura al Gobierno de Chihuahua fue criticada por el senador Javier Corral, quien posteó en su cuenta de X un artículo que ubica al expanista como “cómplice de la corrupción de César Duarte” en Chihuahua.

¿Andrea Chávez hizo campaña anticipada en Chihuahua?

Las aspiraciones de Andrea Chávez por la gubernatura de Chihuahua estuvieron rodeadas de señalamientos por una posible promoción anticipada desde 2025, dos años antes de las elecciones intermedias de 2027. La senadora reconoció públicamente su intención de buscar la candidatura de Morena y comenzó a realizar recorridos por el estado, mientras su nombre e imagen aparecieron en espectaculares y en unidades médicas que ofrecían servicios gratuitos.

Uno de los episodios que provocó mayor polémica fueron las llamadas caravanas de salud, en las que se utilizaron ambulancias y unidades médicas rotuladas con la fotografía y el nombre de Chávez. El PAN acusó a la morenista de utilizar las brigadas para posicionarse rumbo a la elección de 2027 y anunció denuncias por presuntos actos anticipados de campaña, además de otros posibles delitos. Chávez rechazó los señalamientos y sostuvo que se trataba de una “guerra sucia” en su contra.

La controversia llegó hasta Palacio Nacional. En abril de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviaría una carta a la dirigencia de Morena para establecer reglas claras para quienes aspiraran a cargos de elección popular y evitar el adelanto de las campañas.

Tras los cuestionamientos, Chávez anunció que retiraría su imagen de las ambulancias, aunque mantendría las caravanas médicas para atender a comunidades sin acceso a servicios de salud.