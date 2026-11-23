El Gobierno de México descartó que agentes de seguridad de Estados Unidos participaran en la captura del ‘Chapo Isidro’

Fausto Isidro ‘N’, ‘El Chapo Isidro’, presunto líder del Cartel de Guasave, así como Germán ‘N’ y José ‘N’, fueron presentados por la Fiscalía General de la República (FGR) ante un juez y les fueron imputados al menos dos delitos.

La FGR informó en un comunicado que ‘El Chapo Isidro’ y las otras dos personas quedarán en prisión preventiva, por su posible participación en los delitos de posesión de arma de fuego, cartuchos y cargadores, todos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, y contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de clorhidrato de metanfetamina.

La Fiscalía indicó que los tres detenidos durante el operativo en Guasave, Sinaloa, el pasado viernes 20 de noviembre, serán trasladados al penal federal del Altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México, y que su defensa solicitó la duplicidad del término para definir su situación jurídica.

“Fausto ‘N’, Germán ‘N’ y José ‘N’, quienes estarían relacionados con una organización criminal, fueron detenidos en Guasave, Sinaloa, en una acción encabezada por Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), tras labores de inteligencia y de investigación”, señala el comunicado.

¿Participaron agentes de EU en captura de ‘El Chapo Isidro’?

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que agentes de seguridad de Estados Unidos hayan participado en la captura del ‘Chapo Isidro’ el pasado 20 de noviembre en Sinaloa.

Durante la conferencia ‘mañanera’ de este lunes, la mandataria negó que el Gobierno de Estados Unidos intervenga en las operaciones del ejército mexicano y aseguró que la participación del país vecino en la detención del pasado viernes se limita exclusivamente al intercambio de información.

Al respecto, el Secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, precisó que durante el operativo se observa a elementos con el uniforme militar verde y algunos más con un uniforme negro oscuro, perteneciente a la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional.

La presidenta Sheinbaum resaltó que la detención del ‘Chapo Isidro’ es el primer operativo en el que colabora la Guardia Nacional con la Defensa Nacional, como parte del fortalecimiento de la institución y el trabajo coordinado que busca su administración.

Fausto Isidro ‘N’ era uno de los 10 más buscados por el FBI desde febrero, y tiene una orden de extradición a Estados Unidos, donde enfrentaría posibles cargos de hasta cinco delitos, por los cuales alcanzaría una pena de cárcel de cadena perpetua.