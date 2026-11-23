Un tribunal federal ordenó a la Secretaría de Gobernación (Segob) reactivar el permiso de Ganador Azteca, empresa que operaba los casinos en línea Bet365 y Betano, luego de determinar que la suspensión de su autorización fue ilegal.

Sin embargo, la compañía enfrenta un proceso de concurso mercantil por insolvencia que le impediría volver a operar.

De acuerdo con información publicada por Reforma, el permiso de Ganador Azteca fue suspendido en noviembre de 2025 por sospechas de lavado de dinero. No obstante, el tribunal concluyó que la Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJS), dependiente de Segob, no cumplió con el procedimiento previo que estaba obligada a seguir antes de retirar la autorización.

Por esta razón, declaró ilegal la resolución de la dependencia y emitió una sentencia inapelable en beneficio de la empresa vinculada con Ricardo Salinas Pliego. El fallo fue notificado el pasado 5 de noviembre.

Aunque consiguió una resolución favorable para recuperar su autorización, Ganador Azteca enfrenta otro obstáculo: la insolvencia financiera.

La compañía inició el 18 de septiembre de 2026 un procedimiento voluntario de concurso mercantil, por lo que no podrá utilizar el permiso para operar casinos mientras permanezca sujeta a ese proceso, de acuerdo con las restricciones establecidas en el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

Ganador Azteca forma parte de al menos 15 filiales de TV Azteca que promovieron procedimientos de concurso mercantil durante septiembre pasado.

¿Por qué Segob había suspendido el permiso de Ganador Azteca?

La resolución judicial expone que el 25 de octubre de 2025 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) solicitó a la Dirección General de Juegos y Sorteos una relación de las empresas de casinos que presentaban mayor exposición al lavado de dinero.

En respuesta, la DGJS señaló que todas las compañías del sector podían encontrarse en ese supuesto, por lo que envió una lista de establecimientos seleccionados al azar, en la que apareció Ganador Azteca.

Ante estas circunstancias, el tribunal consideró que la suspensión del permiso no estuvo respaldada por una investigación penal, sino que derivó de un procedimiento aleatorio.

“La suspensión del permiso federal no tuvo como sustento una indagatoria penal, sino un procedimiento aleatorio”, señala la resolución citada por Reforma.