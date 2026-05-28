Hija de Carmen Salinas demanda formalmente a Saskia Niño de Rivera y ‘raspa’ a Emiliano Aguilar

El problema de Saskia Niño de Rivera escaló a lo legal por presunta difamación contra Carmen Salinas. (Foto: Créditos Cuartoscuro)

La hija de Carmen Salinas decidió emprender acciones legales luego de la controversia que se generó en redes sociales alrededor del nombre de la actriz, tras la difusión de declaraciones hechas en el podcast Penitencia.

Durante el programa Ventaneando se reveló que María Eugenia Plascencia, hija de la famosa, interpuso una demanda contra Saskia Niño de Rivera donde también incluyó a Emiliano, hijo de Pepe Aguilar, por presunto daño moral.

Saskia Niño de Rivera fue demandada por la hija de Carmen Salinas. (FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO) (Graciela López Herrera)

¿Por qué demanda la hija de Carmen Salinas a Saskia Niño de Rivera?

De acuerdo con el abogado Gerardo Rincón, representante legal de la familia, la denuncia no solamente contempla consecuencias civiles, sino que también podría extenderse al ámbito penal debido a la forma en la que se difundió el contenido relacionado con Carmen Salinas.

“Ya está la demanda por daño moral y sigue la penal, no nada más es ella, estoy involucrando más personas porque el director del centro penitenciario debió hacer respetar los protocolos que tienen de seguridad y si no lo hizo está confabulado también y quien resulte”, explicó el litigante.

La familia de Carmen Salinas solicita una compensación económica, además de una disculpa pública emitida en los mismos espacios donde circularon las declaraciones y el material señalado, informaron en el programa.

Asimismo, piden que el contenido sea eliminado por completo y que exista una garantía de que “hechos similares” no volverán a repetirse.

Anteriormente, Saskia Niño de Rivera aseguró que no existía una notificación o no le habían informado y declaró que el caso no tenía una “razón legal”, sin embargo, se disculpo.

“Sé reconocer que las cosas pudieron hacerse distintas, no busco perjudicar a nadie con mi trabajo, el objetivo es concientizar, no perjudir, reconozco que tuve un error editorial. Ya se bajó, se editó y se publicó otra vez”, contó en un encuentro para diferentes medios, compartido por De Primera Mano.

¿Qué provocó la polémica y qué dijo ‘Beto’ en el podcast?

La controversia comenzó después de que usuarios en redes sociales retomaran fragmentos del podcast Penitencia, conducido por la influencer Saskia Niño de Rivera, donde fue entrevistado un interno identificado como ‘Beto’.

En la conversación, el hombre habló sobre distintos episodios de su vida y mencionó que en algún momento convivió con personas relacionadas con el espectáculo mexicano.

“Empecé a convivir con mucha gente del medio, te lo vuelvo a repetir: Carmelita Salinas”, comentó durante el episodio.

Sin embargo, no slo la mencionó, también realizó acusaciones directas contra la actriz, declaraciones que rápidamente se viralizaron en distintas plataformas digitales.

“Carmelita Salinas decía que era católica, ¿no? Y te compraba a los niños e iba y hacía sus sacrificios”, afirmó.

Tras sus palabras, surgieron reacciones donde cuestionaron la veracidad de los señalamientos, otras comenzaron a compartir el fragmento acompañado de imágenes editadas y publicaciones relacionadas con teorías sobre el medio artístico.

La familia de Carmen Salinas rechazó completamente las declaraciones y aseguró que se trata de información falsa que dañó la memoria y reputación de la actriz, además de afectar emocionalmente a sus seres cercanos.

Incluso, el abogado de María Eugenia Plascencia aseguró que uno de los nietos de la famosa llegó a ver contenido alterado digitalmente relacionado con su abuela.

“Usted sabe lo que hizo, dañó al nieto de Carmen Salinas, un niño de 8 años que vio el video, que usted montó y mandó y vio a su abuelita comiendo niños, montado con IA”, declaró el representante legal.

Saskia Niño de Rivera se disculpó con la familia de Carmen Salinas. (Foto: Cuartoscuro) (Andrea Murcia Monsivais)

Emiliano Aguilar también quedó involucrado en la demanda de la familia de Carmen Salinas

La polémica incrementó después de que Emiliano Aguilar compartiera declaraciones en su Instagram relacionadas con Carmen Salinas, exponente del cine de ficheras.

El hijo de Pepe Aguilar insinuó que tiempo atrás ya había hablado sobre presuntas situaciones dentro de la industria del entretenimiento y aseguró que ahora muchas personas comenzaban a creerle.

“Se acuerdan lo que dije, ahora ya ven todo lo de Carmelita Salinas, ah pues yo estoy loco, ¿verdad?, no sé nada, miren lo que andaba haciendo y no nada más ella”, expresó.

Aunque el cantante dejó entrever que existirían otras figuras del espectáculo relacionadas con prácticas similares, no presentó pruebas ni mencionó nombres concretos.