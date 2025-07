Médicos responden a Saskia Niño de Rivera sobre anestesia con fentanilo en niños: ‘No usamos manzanilla’

La creadora de contenido Saskia Niño de Rivera recibió críticas de nuevo, esta vez por comentarios en su pódcast Penitencia sobre el uso médico de fentanilo en anestesia de niños.

Niño de Rivera ha criticado casos como el de Fofo Márquez por los procesos de justicia, así como la polémica detención de influencer Marianne ‘N’, acusada de presuntamente apuñalar a Valentina Gilabert.

El pasado 10 de julio, Saskia compartió un nuevo episodio en su pódcast con Perla, una mujer que cuenta cómo su hijo de 7 años sufrió daño cerebral en una cirugía de rutina y señaló al anestesiólogo por mala práctica. En la charla se comentó sobre el empleo del fentanilo durante el procedimiento.

¿Qué ocurrió en el caso de Alexander?

Alexander, de 7 años, fue sometido a una cirugía de circuncisión en el Centro Médico Juriquilla, en Querétaro. Durante el procedimiento, presentó tres paros cardiorrespiratorios que le causaron daño cerebral irreversible. Actualmente, requiere alimentación por sonda y cuidados especializados.

Saskia Niño de Rivera conversó con Perla sobre el caso de negligencia en la cirugía de su hijo. (Foto: YouTube / Penitencia).

La madre del menor, Perla, denunció que el anestesiólogo que atendió a su hijo cometió varios errores durante el procedimiento, como irse y no regresar pese a que le informaron de las complicaciones, además de alterar la bitácora.

Perla mencionó que utilizó fentanilo durante la intervención y Saskia Niño de Rivera afirmó: "fentanilo en niños no lo puedes usar“.

De acuerdo con la madre, hay discrepancia al respecto: ”hay anestesiólogos que dicen que sí lo usan, pero bueno, en un caso como una circuncisión como que no se justificaba, aparte puso otro medicamento, puso lo que él quiso“.

Según Perla, la Fiscalía determinó que hubo un delito doloso y el anestesiólogo permaneció una semana en prisión y fue liberado; su cédula profesional estaba suspendida durante unos años.

Saskia Niño de Rivera habla de las personas en prisión en su podcast 'Privadas de la libertad'. (Foto: Instagram @saskianino) Saskia Niño de Rivera habla de las personas privadas de su libertad en su pódcast. (Foto: Instagram @saskianino)

Anestesiólogos responden a Saskia Niño de Rivera

Los doctores Isaac Chávez Díaz, médico anestesiólogo de la UNAM, y Juan Carlos Rivas, anestesiólogo pediátrico del Centro Médico Nacional de Occidente, publicaron un video en el que abordaron la percepción sobre el fentanilo de Saskia.

“Estoy asombrado con la ligereza y la ignorancia de los comentarios de Saskia Niño de Rivera (...) Asumir este error nada más refleja un desconocimiento total de cómo es la práctica médica. (...) El fentanilo es seguro usarlo en niños, en adultos, en adultos mayores, hasta en embarazadas lo usamos”, expresó Chávez Díaz.

El médico, quien también crea contenido en YouTube, expresó que los anestesiólogos de todo el mundo usan fentanilo a diario: “Estoy consciente que el mal uso que le dan en las calles ha creado una paranoia, una satanización y personas que no están relacionados con el ámbito médico tienen reacciones así, que no es el mismo que usamos en los hospitales”.

Chávez consideró que Saskia desinformó al respecto y expuso que el fentanilo, al igual que casi todos los medicamentos usados en la anestesia, disminuyen la frecuencia cardiaca y podrían causar un paro cardiorrespiratorio: “En anestesia no esperen que usemos flores de manzanilla, no usamos cúrcuma, no usamos flores de Bach. Usamos fentanilo, usamos propofol, usamos morfina, usamos este tipo de medicamentos y todos obviamente tienen riesgos (...) No hay una anestesia pequeña, no hay una cirugía pequeña. Todo procedimiento tiene riesgos”.

Rivas mencionó que él usa fentanilo en pacientes pediátricos: “Desde recién nacidos y hasta en pacientes menores de 500 g”.

La Asociación Española de Pediatría explica que el fentanilo es un potente analgésico opioide cuyo uso clínico se aconseja en niños mayores de 2 años como complemento en anestesia general o local, como premedicación analgésica para inducción de la anestesia, sedación y más.

Saskia Niño de Rivera reacciona a las críticas en redes sociales

En medio de la polémica, Saskia comentó en sus redes que la estaban criticando “pseudo doctores”.

Posteriormente en historias de Instagram hizo una dinámica de contestar preguntas y le escribieron mensajes como “Ponte a estudiar”: “Yo me pongo a estudiar y ustedes a ver el caso de una mujer cuya hijo de estar en perfecto estado quedó con parálisis cerebral por un procedimiento de anestesia local y no general”.

Otro usuario le cuestionó “¿Ya viste que el fentanilo sí se puede utilizar en niños", a lo que ella agradeció: “Sí, muchas gracias por la aclaración al gremio de anestesiólogos, les mando un saludo”.

Saskia Niño de Rivera comentó que no tiene nada contra los anestesiólogos. (Foto: @saskianino).

Además, ella destacó la “solidaridad entre los anestesiólogos”: “Yo no tengo nada en contra los anestesiólogos y que eso quede muy claro. Si no podemos ver aquí lo que pasó y esta historia de terror con Perla y con su hijo, no sé este qué estamos haciendo. Esto no se trata de defender o no un gremio. Esto se trata de que se haga justicia ante algo que pasó”.

Sobre el fentanilo, agregó: “No me refiero a que no se use fentanilo en las cirugías, pero sin el consentimiento de los padres en una cirugía que no estaba programada para hacer anestesia general y no con un anestesiólogo que se haya ido durante el procedimiento. Eso es muy distinto a que me vaya contra el gremio”.